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「柯爸」柯承發3月2日告別式 曾說:我們是很平凡的家庭

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發（左）今天上午8點40分在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。圖／本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發（左）今天上午8點40分在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲。圖／本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲父親今天上午8點多在新竹台大醫院病逝，享耆壽94歲，目前遺體已經送到新竹市殯儀館，柯承發已高齡94歲，先前因騎單車摔車後便住進醫院一病不起，住院後檢查出罹癌，經過開刀後，但由於年事已高，依舊未見好轉，柯文哲昨天凌晨因父親命危到醫院探視，據掌握，柯承發將於3月2日上午在新竹市殯儀館舉辦告別式。

柯爸柯承發中學畢業考取台灣大學醫學系，因父臥病至家境陷入困境，且胞兄已在台大醫學系就讀，只好公費就讀新竹師範專科學校。畢業後於新竹市東園國小任教32年。柯爸爸當初力阻柯文哲參選，源自於自己的父親因為二二八事件被抓，回來後不久便病逝，有9個子女的家庭，生活陷入困頓。

因為父親受難的經驗，當了32年老師的柯爸爸，寧願不當校長，也不願加入國民黨，更對政治退避三舍。他當時曾擔心，柯文哲是否會像他父親一樣，無聲無息就被抓走，柯文哲參選後，他也曾坦言掛念到「每天都頭痛」。當年柯文哲選舉時，選舉的抹黑招數鋪天蓋地，連柯爸爸也受波及，柯爸爸曾說「我們是很平凡的家庭」。

昨凌晨柯文哲在戒護下趕往新竹探視父親，記者昨天電訪柯媽何瑞英，也證實醫師發病危通知，柯媽哽咽說「柯爸都沒有辦法吃！」據掌握，柯承發將於3月2日上午在新竹市殯儀館舉辦告別式。

新竹 柯文哲 爸爸

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