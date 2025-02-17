柯文哲的父親病逝可以奔喪 官員：但是不能指定日期

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案羈押禁見，柯父柯承發今在新竹台大醫院病逝；法務部官員說，如果柯的家屬提出申請備齊文件，台北看守所會通知法院，法院如沒有意見，就會讓柯文哲回新竹奔喪，但不能指定日期。

矯正官員透露，一般情形之下基於人道考量，只要資料文件備齊，原則上都會核准當事人返家奔喪。

官員表示，羈押法第23條規定，被告的祖父母、父母、配偶、子女、兄弟姐妹或配偶之父母喪亡時，得經看守所長官核准戒護返家探視，並於24小時內回所，被告在外期間，也應予以計算羈押日數，監獄行刑法也有相關規定。

至於返家的時間為何？法律規定，被告返家探視應於死者亡故日起至喪葬前2日，返家探視應於醫療機構開立病危通知書或其他足以證明生命危險文件為準。

依受刑人及被告返家探視辦法第14條規定，被告經核准返家探視後，於偵查中看守所應另通知檢察官，審判中看守所應另通知裁定羈押的法院；返家探視的申請或核准，經檢察官或法院認有妨害訴訟程序進行者，看守所於接獲通知後，應即為適當處理。