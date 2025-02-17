父親柯承發病逝受理柯文哲戒護奔喪 北所：隨時辦理

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今於新竹台大醫院，以94歲高齡病逝。台北看守所表示，只要柯文哲家屬提出申請返家探視、奔喪，所方將立即辦理，同時對於辦法家中出現變故的收容人，也會注意身心狀況，提供其所需的專業心輔資源，至於目前柯文哲的情緒狀況則屬個人隱私，不便說明。

住院多時的柯承發，先前多次傳出病危，這個月15號柯爸再度傳出病情惡化，當晚柯妹柯美蘭緊急向北所遞交病危通知書，所方16日凌晨12時許就安排專車戒護柯文哲趕往新竹，凌晨2時許抵達醫院探視昏迷病危的柯爸，凌晨3時22分返回北所。

柯文哲羈押後的第一次探父，則是在今年1月22日，當時柯爸也是遭醫生發出病危通知單，經家屬申請戒護探視，柯文哲於當天晚間8點40分抵達新竹台大醫院，晚間9點13分離開，進入醫院面色凝重未發一語。