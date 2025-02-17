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影／柯文哲父柯承發病逝送殯儀館 邱臣遠：不讓柯媽一個人

聯合報／ 記者郭政芬張裕珍／新竹即時報導
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今天早上8時40分往生，已送往新竹市立殯儀館，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠早上趕往殯儀館關心。記者郭政芬／攝影
民眾黨前主席柯文哲父親柯承發今天早上8時40分往生，已送往新竹市立殯儀館，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠早上趕往殯儀館關心。記者郭政芬／攝影

民眾黨前主席柯文哲目前因京華城等案在台北看守所收押，因父親柯承發病危，昨天凌晨在戒護下到台大醫院新竹分院探視父親，未料竟是最後一面。柯承發今天早上8時40分往生，大體已送往新竹市立殯儀館，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠說，會提供柯家協助，「不會讓柯媽媽一個人。」

據了解，高齡92歲柯承發去年騎腳踏車摔車後住院，但後來被檢查出罹患癌症，加上肺積水一度住進加護病房，去年10月中旬一度傳出命危通知，柯文哲當時被收押，即曾赴醫院探視。柯承發從台北轉回新竹台大後，柯文哲也分別在1月22日與2月15日在多名法警戒護下，趕赴新竹探視，面對媒體詢問，低調不發一語。

柯文哲母親何瑞英連月來照顧丈夫，昨天受訪時，也忍不住哽咽地說，丈夫現在都吃不下，體力變差。沒想到今天早上傳出病逝消息，柯承發今早8時40分於台大醫院新竹分院往生，大體於9時由禮儀社送往新竹市立殯儀館冷凍櫃，目前尚未設立靈堂。

新竹市代理市長邱臣遠接獲消息，也趕往殯儀館關心。他表示，現階段呼籲外界都要給家屬保有他隱私的空間，也請柯文哲主席多加保重身體。「我們這邊會持續與柯家保持聯繫，並提供一切必要的協助，我們不會讓柯媽媽一個人，我們都會給予持續的關心和協助，謝謝大家。」

民眾黨前主席柯文哲（右）前年曾與「柯爸」柯承發（左）出席新竹市2023和平紀念日追思音樂會。聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（右）前年曾與「柯爸」柯承發（左）出席新竹市2023和平紀念日追思音樂會。聯合報系資料照片

台大醫院 新竹 柯文哲

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