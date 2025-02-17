【專家之眼】玄同，李安擁有一般導演所沒有的這個能力

日前，李安榮獲美國導演同業公會所頒發的終身成就獎，這已經是導演的最高榮譽了。究竟，李安是怎麼做到的呢？很多人都有他們的說法。

天下雜誌第400期蘇育琪有一篇文章「真誠的心感動世界」，蘇育琪總結李安，說：「不管是李安的人，還是他的電影，最大的魅力，就是真誠。」這樣的觀察當然是對的，可是，還不夠深入，因為光是真誠，拍不出《斷背山》這樣的電影。那麼，他是怎麼拍出這部囊括85座獎項的電影的呢？答案就是玄同。

何謂玄同？玄同這個概念出自道德經第56章：「挫其銳，解其分，和其光，同其塵，是謂玄同」。何謂玄同？《老子》權威陳鼓應理解為「玄妙齊同的境界」，說得很「玄」，問題是這樣的解釋讓人更清晰「玄同」了嗎？沒有，反而更迷糊了，因為多了兩個不知道的概念：「玄妙」與「齊同」。由於不知道「玄同」究竟是什麼意思，因此，幾乎所有的註家乾脆都不解釋。

我覺得李安就是玄同的註解。在蘇育琪的這篇採訪稿當中，李安說：「我大概很合適跑到另外一個人的身上，這跟同情心有關。同情心不是可憐，是相同感情的意思。」相同感情就是玄同，指對於他人的遭遇，在情感上發生共鳴。李安之所以能拍出《斷背山》這樣的電影，就是李安進入了他們的世界，李安既是沉默寡言的牧場青年恩尼斯(Ennis Del Mar)，同時也是熱情開朗的牛仔傑克(Jack Twist)。

不只是因為真誠，而是因為李安具有「玄同」的能力，所以，在《理性與感性》(Sense and Sensibility)這部電影的拍攝過程中，李安才能得到在劍橋大學主修英國文學的艾瑪．湯普森(Emma Thompson)的尊重，因為，此時的李安早已不是李安，而是變成了Elinor Dashwood，又變成了Emma Thompson、又變成了Edward Ferrars，又變成了休·葛蘭(Hugh John Mungo Grant)。要知道，在李安拍攝這部英國文學片之前，只拍過三部片，英語片則是一部都沒有，英文還講得不太好，而這部片是李安與英國最優秀的演員和技術人員合作，若不是變成他們，以當時李安的資歷，如何叫得動他們呢？

當然，李安的玄同，不只是反映在拍片過程中，在生活當中，一樣俯拾可見。當時蘇育琪跑到紐約採訪李安，那是李安當天的第四個行程了。蘇育琪說：「他的臉上略有倦意，卻非常認真、專注地回答每一個問題。要換到另一間辦公室續談，看訪客忙亂地收拾一堆器材，李安很自然地幫忙拿起好幾樣，兩手滿滿地一路爬樓梯過走道。臨行前，請李安簽書，他慎重地說，這要用黑色簽字筆。寫好後，正要闔上書頁，想了想，又再拿回來，添了『保重！』。遞出書，拍拍訪客的肩膀，笑容中帶著鼓勵，『跑這趟辛苦了。』」把別人當成自己，這就是玄同。