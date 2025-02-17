科博館館長「被請辭」 無人代理

國立科學博物館前館長焦傳金一月中才寫給全館同仁一封信，闡述二○二五新年願景，不料隔幾天到教育部開會，就傳出遭突襲「被請辭」，科博館至今沒有代理人，陷入空轉。館內研究員持續連署，要向賴清德總統發出不平之鳴。

據了解，焦傳金是今年一月廿二日到教育部參加科學節活動，次長林騰蛟等人當面告知要他請辭，歸建清華大學，焦傳金非常錯愕。教育部給出一個請辭範本給焦傳金，寫著「因個人原因」請辭，但焦傳金才對全館寫了新年展望，無法交代是因個人因素請辭，後來改寫因「教育部人事安排」，一月廿三日遞辭呈。

科博館員工指出，焦傳金一月中才發給全館公開信，指今年是科博館迎接第四十年最重要的前哨作業，另告訴全館好消息，淨零轉型是賴清德總統的重要政策，科博館爭取到六千多萬元，投入永續項目；對於館長被請辭，員工忿忿難平，台中地區不少民代、地方人士也都驚訝地說「沒道理呀！」

焦傳金的辭呈二月十六日生效，截至目前，科博館尚未收到新館長的人事派令，更扯的是，教育部至今未找人代理。

館內研究人員都是在學術領域有一席之地，目前持續連署，要向賴清德總統發出不平之鳴，並請行政院審慎考量教育部此次人事決策的影響，未來如有重大人事安排，宜透過更公開透明的程序。

教育部去年底捲入公務機關職場霸凌風波，當時焦傳金也遭申訴涉及職務調動、業務分配等問題，教育部接獲陳情後依規定處理，並由外部專家介入調查，認定焦傳金不涉及職場霸凌。據了解，此次人事調動，應和此事件有關。

教育部人事室表示，焦傳金於一月書面提出擬於二月十六日歸建。科博館館長應具公務人員簡任第十三職等任用資格，或具獨立學院校長以上資格。教育部正在綜衡科務發展需求，徵詢接任人選。