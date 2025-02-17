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館長懸缺成常態 藝術界：不重視軟實力

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台灣南北三大美術館，史無前例同時進入館長「代理」期，圖為北美館。記者蘇健忠／攝影
台灣南北三大美術館，史無前例同時進入館長「代理」期，圖為北美館。記者蘇健忠／攝影

北美館館長王俊傑、南美館館長林秋芳一月相繼卸任，加上前年館長便懸缺至今的高美館，台灣南北三大美術館史無前例同時缺館長、只有代理館長。藝術界戲稱，台灣最缺人的職業就是「館長」。

史博館前館長黃光男認為，美術館、博物館象徵文化軟實力，館長無法「無縫接軌」、甚至長期出缺，顯示政府不重視文化軟實力。

公立美術館、博物館館長都有明確任期、可以早做規畫。但近年台灣公立美術館館長卸任鮮少「無縫接軌」，往往必須經歷數月甚至一年以上的代理館長，才會找到新人選。國立博物館如史博館、史前館，走馬換將時都曾經歷一年以上的代理館長，史博館還曾連續換了兩個代理館長，才找到正式館長。

一位不具名的業界人士指出，台灣公立美術館館長對業界來說薪水不高，責任又重，難以吸引業界人才加入。但政府又希望館長具個人魅力，不願意從館內公務人員晉升，最後往往只能找學者「空降」。但向大學借調學者往往耗時、又有學期限制，不少美術館館長卸任便是因為必須歸建學校，任期不穩定導致館長經常處於代理狀態。

黃光男指出，公立美術館館長的任期都可事先預期，卻做不到「無縫接軌」，顯示政府不關心文化，美術館也缺乏培養高階主管的長期規畫。「博物館、美術館應該是國家文明的指標。」博物館館長經常代表台灣出國、肩負「文化外交」重任，其專業和重要性應被重視。

黃光男以法國為例，美術館分等級，館長往往在不同的等級歷練、累積資歷，從地方館長一步步做到羅浮宮館長。但近年台灣打破這種培養館長的專業機制，館長幾乎都是「空降」、鮮少由館內或業內晉升。黃光男認為，館長長期「委外」會讓專業博物館人員士氣低落、也讓人才培養出現斷層。而空降的館長也許具學術專業，卻未必具博物館專業、更不懂行政法規，惡性循環造成台灣「館長」總是出缺。

博物館 美術館 館長

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