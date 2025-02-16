快訊

手機上的病菌數量超乎想像 專家教你如何正確消毒才能滅菌

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

NBA／一個人的武林！麥克朗4灌震撼全球 史無前例灌籃大賽3連霸

僑委會春訪團馬尼拉演出 深化台菲文化交流

中央社／ 馬尼拉16日專電

僑務委員會春節文化訪問團昨晚在馬尼拉公演，透過多元的歌曲為旅菲台商、僑胞以及菲律賓的大學生帶來台灣的溫暖春節祝福，同時深化台菲文化交流。

春訪團公演在亞洲現存最古老的大學、建校已400年的聖湯瑪斯大學（UST）舉行，旅菲台商、僑胞以及聖湯瑪斯大學學生約600人觀賞。演出前，主辦單位播放僑委會介紹台灣以及歡迎外籍學生赴台求學的影片。

中華民國駐菲律賓代表周民淦表示，這場演出不只是音樂的饗宴，更是台菲文化交流的慶典，透過強而有力的音樂，向菲律賓傳遞台灣的溫馨與活力。

聖湯瑪斯大學主任秘書柯羅奈爾（Louie R.Coronel）表示，「台灣之夜」深化雙方對彼此歷史、傳統和價值觀的共同理解和欣賞，且證明民間互動可帶來力量、友誼和善意可帶來的機會。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）董事莊偉順（Wilson Tecson）也到場同歡。

今年春訪團演出主題為「豐台灣（BrilliantTaiwan）」，由台灣小姐邱怡澍擔任主持人。

DJ大衛以熱鬧組曲炒熱氣氛，原住民歌手桑布伊、客語歌王黃連煜、新生代女聲謝曉艾、董事長樂團接連登台，歌曲涵蓋華語、客語、台語、原住民族語以及英語等5種語言，呈現台灣多元文化，最後在「愛拚才會贏」和「朋友」的大合唱中，熱鬧落幕。

聖湯瑪斯大學的舞蹈團及合唱團也在晚會上獻藝，與春訪團進行文化交流。

菲律賓地區僑務委員江福龍說，春訪團的演出可促進台商、僑胞與菲律賓主流社會之間的音樂連結與經濟連結，感謝精彩演出為大家帶來春節祝福。

聖湯瑪斯大學學生（Sofia Hubilla）說，這是「台灣之夜」第2次在聖湯瑪斯大學舉辦，讓學生們能近距離接觸台灣文化，這次還瞭解到台灣推廣原住民文化的努力；接連兩年觀看演出之後，讓她覺得赴台念書是不錯的選擇。

今年的僑委會春訪團訂於2月4日至3月13日在日本、泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞、柬埔寨及越南等7國、15個城市巡迴演出，馬尼拉是第4站。

原住民族 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

亞洲盃／陳盈駿缺陣林庭謙代班 阿巴西喊話想贏菲律賓

線上博弈產業淪為犯罪溫床 菲律賓續強力掃蕩

獨／陸委會四度封殺..上海賞燈團官方又一團被擋理由曝

台灣機器人隊伍赴立陶宛參賽 促進科技與文化交流

相關新聞

照片看歷史／1955年韓參謀長參觀陸軍訓練 盼並肩作戰

1955年2月16日，韓國陸軍參謀長丁一權及副參謀長崔德新上午8時由陸軍總司令黃杰陪同，前往本省北部訓練基地參觀陸軍部隊的裝備與訓練情形，同行者有韓國駐華大使金弘一、美駐韓軍事代表團團長郝澤、美軍事援華顧問團團長蔡斯等人。

聯合報一周大事2/9~2/15

國內

3個月攔阻8千萬元詐騙案 內政部強化不動產防詐措施

為防堵詐騙集團利用話術，誘導民眾將不動產抵押借款，投入高風險或虛假的投資標的。內政部自去年11月起推動地政強化審查與攔阻...

民眾黨第二波優先法案 推勞保、媒改、安樂死法制化

立法院25日開議，民眾黨立院黨團今開「挺勞工、顧民生、強國防、護人權」記者會宣布第二波優先法案，將推動勞保、媒體改革，及...

750元之亂延燒 藍委揪NCC協調會要求恢復舊制

國家通訊傳播委員會（NCC）擬針對特定類別電子產品收取750元審查費，引發爭議後暫緩。國民黨立委林沛祥說他召開協調會，邀...

三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。