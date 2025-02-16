波蘭駐處舉辦新春餐會 凝聚僑胞拓展台波交流

駐波蘭代表處15日在華沙舉辦新春僑界餐會，邀請波蘭台灣商會、波蘭華僑聯誼會等旅波僑胞及留學生共計約80餘人參加，氣氛歡樂溫馨。

駐波蘭代表劉永健致詞感謝旅居波蘭各地的僑胞不辭辛勞前來參加，顯示僑界的向心力與凝聚力十足；且僑胞一向是駐外人員的最佳夥伴，協助政府深化與駐在國的雙邊關係，而台波間各項交流密切，駐處將攜手僑胞共同努力，在既有基礎之上，持續加強台波間政治、經貿、科技及文化等各領域交流。

劉永健感性表示，波蘭冬天雖冷，但僑胞齊聚的熱情為寒冬帶來陣陣暖意！

劉永健指出，台灣良善的國際形象，藉由僑胞紮根波蘭，並且開花結果；近年舉凡台灣的政治民主、社會自由多元，以及經貿科技實力等，均廣受國際重視，相信海外僑胞同感驕傲。

僑務委員楊景德致詞表示，當前正是台波雙邊關係向上提升的契機，呼籲僑界團結一心，掌握機會，配合政府拓展台波關係更上層樓。

台灣商會會長林子揚及華僑聯誼會會長陳惠如致詞時均感謝駐處舉辦春節活動，給予旅波僑界難得的相聚機會，充分感受家鄉的溫暖。

餐會在摸彩活動中達到高潮，歷時約二小時。