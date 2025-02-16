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聯合報一周大事2/9~2/15
國內
10日：賴清德總統在總統府大禮堂召集五院院長會商國政，啟動憲政史上首次院際協調。
13日：新光三越台中店封閉施工的十二樓美食街發生氣爆，釀四死、卅多人輕重傷。
14日：因應美國川普政府的新政策，賴清德總統召開國安高層會議，他會後表示，將讓國防預算達到國內生產毛額百分之三以上目標。
國外
10日：美國總統川普簽署行政命令及正式文告，對輸美鋼鐵和鋁徵收百分之廿五關稅，預定三月十二日生效。
12日：美國總統川普表示，已與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意合作結束俄烏戰爭，他預計和普亭在沙烏地阿拉伯見面，但未說明具體時間。
13日：美國總統川普宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）計畫，納入五種樣態，預計最快四月上路。
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