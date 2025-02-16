聯合報一周大事2/9~2/15

新北市深坑區有四寶，包種茶、綠竹筍、豆腐及黑豬肉，但對觀光客來說，對深坑的記憶點大多僅止於豆腐；深坑區農會總幹事黃土水，感嘆過去也是產茶重鎮的深坑，如今茶園凋零，連宣傳深坑包種茶影片中的茶園畫面，竟然不是在深坑拍的，令他興起復興深坑包種茶心願。 黃土水2020年毅然投入茶園栽種，不僅今年首獲石碇冬季包種茶特等獎，也帶動其他農友加入，深坑現有5座茶園，他欣慰地說，「終於看到一絲曙光」。

2025-02-15 10:00