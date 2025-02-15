3個月攔阻8千萬元詐騙案 內政部強化不動產防詐措施

為防堵詐騙集團利用話術，誘導民眾將不動產抵押借款，投入高風險或虛假的投資標的。內政部自去年11月起推動地政強化審查與攔阻機制，截至今年2月10日，已分別在雙北、新竹及彰化等地區攔阻10起疑似不動產詐騙案件，避免超過8千萬元財產損失。

內政部表示，為防止詐騙集團利用私人抵押權設定詐騙，已邀集全國縣市政府及地政事務所針對高風險登記案件研商具體防範措施，將受理案件時限由原本1至3個工作天延長至3至5個工作天，同時建立地政、警政橫向通報機制。

內政部舉例，臨櫃服務時，地政人員除主動提問外，如有發現疑似詐騙情形，應即通報轄區警察機關到場協助或聯絡家屬，確認交易是否有異常情況；此外，警察機關如接獲民眾報案遭詐騙抵押房產時，也須通報地政事務所協助管制，之後事務所如有受理該房產的移轉登記案件，將立即通知被害人盡速採取相關保全措施或救濟手段。

內政部建議，民眾可至任一地政事務所臨櫃申請「地籍異動即時通服務」，或透過地政司「數位櫃台」網站（https://dc.land.moi.gov.tw） 以自然人憑證申請；另新取得不動產者也可在辦理買賣移轉登記時，也可同步申請。