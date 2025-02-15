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內政部：不動產詐騙攔阻機制強化 擋下逾8千萬財損

中央社／ 台北15日電

為防詐騙集團誘導民眾將不動產抵押借款，投入高風險或虛假投資標的，內政部去年起推動地政強化審查與攔阻機制，3個月來已分別在雙北、新竹及彰化等攔阻10起疑似不動產詐騙案件，避免超過新台幣8000萬元的財損。

詐騙花招百出，去年起頻繁出現詐騙集團誘導民眾將不動產抵押借款，投入高風險或虛假的投資標的，導致財務損失甚至失去房產的情形，內政部為此在去年11月推動地政強化審查與攔阻機制，並鼓勵民眾踴躍申請「地籍異動即時通服務」。

內政部今天透過新聞稿表示，為防詐騙集團利用私人抵押權設定進行詐騙，已邀集全國縣市政府及地政事務所針對高風險登記案件研商具體防範措施，將受理案件時限由原本1至3個工作天延長至3至5個工作天，同時建立地政、警政橫向通報機制，例如臨櫃服務時，地政人員除主動關懷提問外，如有發現疑似詐騙情形，應即通報轄區警察機關到場，或聯絡家屬確認交易是否異常。

此外，內政部說，警察機關如接獲民眾報案遭詐騙抵押房產時，也須通報地政事務所協助管制，之後事務所如有受理該房產的移轉登記案件，將立即通知被害人儘速採取相關保全措施或救濟手段，以免房產受騙遭移轉。

內政部也表示，持續建議民眾踴躍申請「地籍異動即時通服務」，申請後只要不動產有被申請買賣、贈與、調解移轉或設定抵押權登記等異動時，所有權人及指定的1個對象（如家人），就能及時收到地政事務所傳送的手機簡訊及電子郵件通知，並立即聯繫事務所確認處理，即時阻擋受詐騙登記，避免財產損失。

內政部指出，強化措施實施至今，已分別在雙北、新竹及彰化等地區攔阻10起疑似不動產詐騙案件，避免超過8000萬元財產損失，有效保護民眾財產安全，也提醒民眾在不動產處分與借款前，應審慎評估，避免落入詐騙陷阱。

內政部 房產 詐騙集團

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