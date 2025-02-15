邱榮光接任世台客聯總會長 力推升台灣能見度

世界台灣客家聯合總會新任總會長邱榮光今天就職，與會的客家社團多名領袖認為，邱榮光必定能提高台灣客家文化的能見度。行政院副院長鄭麗君表示，她將報名學習說客家話。

世界台灣客家聯合總會第14屆總會長就職典禮今天晚上在台北圓山飯店舉行，鄭麗君、客委會主委古秀妃、僑務委員會委員長徐佳青，以及前幾任客委會主委葉菊蘭、楊長鎮等都與會，包含美洲、南美洲、東南亞的客家社團代表都回國出席，共同見證新任總會長的就職典禮。

就職典禮上，新任總會長邱榮光致詞時表示，接到這個職務，感覺千斤重擔，但必定努力實踐幾個目標，包含正面推動客家母語，宣揚優秀的客家傳統文化，豐富台灣多元文化，站在客家人也是台灣主人的立場與台灣各族群共同努力，參與台灣的民主建設。

鄭麗君指出，客家委員會預算雖遭遇刪除、凍結，但是行政院會持續支持客語及客家文化的推動等業務。她將報名課程，學習說客家話。

世台客聯總會表示，成立28年來聯繫各地客家鄉親感情，辦理海外客家社團幹部回國參觀台灣客家文化建設，協助客委會辦理國際客家研討會活動等。

世台客聯總會長由台灣與世界五大洲的社團代表輪流擔任，第13屆總會長為美國加州舊金山的工程師鍾振乾，接任第14屆的邱榮光出生於屏東縣內埔鄉，一般稱為六堆客家人，年輕時到台北求學，未滿20歲即進入奧美廣告工作。

世台客聯總會指出，邱榮光在廣告業界60年，歷經台灣媒體從政治高壓走向民主多元開放，也歷經媒體科技快速變化的時代，被稱為「跨越媒體世代的領航者」，也被稱為「硬頸」的媒體老頑童，曾獲頒傑出廣告人暨終身成就獎、傑出媒體代理經營人獎。

邱榮光也投身推廣客家文化，擔任過六堆客家會會長、參與成立全球唯一的「客家扶輪社」，後來並擔任會長；幾年前受邀參加世台客聯，今年被推舉為第14屆總會長。

與會的客家社團多名領袖都認為，邱榮光在媒體界深具影響力，必定能提高台灣客家文化的能見度，帶領台灣客家走上主流媒體的舞台。