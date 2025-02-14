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志工閃耀燈會，社會局情人節快閃送暖

文／ 桃園市政府社會局 提供

圖／桃園市政府社會局 提供
圖／桃園市政府社會局 提供

2025台灣燈會自2月7日至2月23日盛大展出，涵蓋A18主燈區與A19光的遊戲場等多個展區。本次志工招募響應熱烈，目前有1,300多名志工報名，預估至少4,000人次參與本次燈會服務，感謝上千名熱血志工的無私奉獻，協助燈會期間的遊客引導、燈區導覽、環境清潔及各項諮詢服務等。活動期間適逢入冬後最強寒流，這些志工仍不畏風雨堅守崗位、熱心奉獻，是本次燈會能順利進行的無名英雄。

圖／桃園市政府社會局 提供
圖／桃園市政府社會局 提供

今天（14日）是西洋情人節，桃園市政府社會局長陳寶民特別為在這特別日子前往各服務台，向值班志工逐一致送一份暖心禮物，藉以表達對志工辛勤付出的感謝。這一份溫暖，不僅是對他們的關懷，也希望讓志工在這寒冷的冬季中感受到暖意，與大家一起迎接情人節的到來。

圖／桃園市政府社會局 提供
圖／桃園市政府社會局 提供

陳寶民局長特別提到，志工們無私奉獻的精神，不僅讓燈會順利運作，更重要的是，也讓每一位參觀的民眾都能感受到台灣燈會的獨特魅力與熱情。陳局長特別在這充滿愛的情人節準備快閃驚喜，將巧克力及禦寒小物等，親自送到志工手中，除了讓志工感受到溫暖與甘心外，也為志工加油打氣，鼓勵志工繼續保持充沛的精神投入志願服務工作。

志工們的付出不僅讓燈會活動更加順暢，也為整個活動增添了更多的人情味和溫暖。2025台灣燈會將持續至2月23日，歡迎大家來桃園賞燈，與志工夥伴們一起共享這場燈光璀璨的盛會！

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