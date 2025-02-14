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遭指與心靈課程負責人合作 勞動部：已暫停派案

中央社／ 台北14日電

YouTuber錫蘭日前發布影片，深入剖析大型團體意識訓練（LGAT）引發討論，該團體負責人也被踢爆與勞動部有合作，勞動部今天說，已先於系統註記暫停派案。

YouTuber錫蘭日前發布一部名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練可能涉及心理操控與財務風險，引發外界議論，後有網友發現，該團體負責人林昱成與勞動部有合作。

對此，勞動部今天表示，經查林昱成為人才發展品質管理系統（Talent Quality-management System，TTQS）TTQS北區評核委員，目前已先於系統註記暫停派案給林昱成。

勞動部表示，將待相關爭議查證後，再行評估是否續派案或續聘。

勞動部 影片 意識

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