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民眾黨第二波優先法案 推勞保、媒改、安樂死法制化

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團今早開「挺勞工、顧民生、強國防、護人權」優先法案記者會。記者張曼蘋／攝影
民眾黨團今早開「挺勞工、顧民生、強國防、護人權」優先法案記者會。記者張曼蘋／攝影

立法院25日開議，民眾黨立院黨團今開「挺勞工、顧民生、強國防、護人權」記者會宣布第二波優先法案，將推動勞保、媒體改革，及續推「尊嚴善終法」。民眾黨團幹事長陳昭姿表示，已有數據顯示民意高度支持安樂死法制化，民進黨不讓人好好生養、不讓人好走。

民眾黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、陳昭姿、立委林國成、林憶君開記者會，林國成率先說明攸關千萬勞工的「勞工保險條例」修法方向，過去民進黨政府整天喊勞保基金將破產，卻沒有因應之道，本會期黨團要力推勞保改革，修法讓勞保基金的「政府最終支付責任入法」，並規畫穩定撥補，更向勞動部長洪申翰喊話「不要換位子就換腦袋」。

張啓楷表示，本會期將與林國成續推「媒體改革」，其中兩個重要法案分別「媒體議價法」及「衛星廣播電視法」修法，應重視媒體報導的智慧財產權，並由政府向國際數位平台洽談合理分潤，使媒體得到應有報酬；衛星廣播電視法則要修正第2、第4與第12-1條，規定媒體應定期揭露董監事、持股和各類收入來源，讓電視新聞、財經頻道的經營透明。

針對電力問題，張啓楷表示，將針對「電業法」改革提出三大重點，包括明確規範「電力可靠度審議會」召開頻率，並要求資訊公開透明；逐年降低火力發電佔比，同時延後台電分拆的期限；設立電力交易所，杜絕綠電弊案，確保電力市場公平透明。另張啓楷也提出「農業金融法」第17條修法，推動設立獨立董事，強化監督。

陳昭姿則聚焦在少子化國安問題，指出衛福部口口聲聲要針對人工生殖法立專法，盼民進黨政府不要再以拖待變，「是人權民生議題重要，還是大罷免重要？」她強調，黨團也會續推「尊嚴善終法」，指出民意高度支持安樂死法制化，民進黨早就針對安樂死議題作民調但不敢公布，砲轟民進黨不讓想生養的人民好好生養、不讓想好走的人好走，盼民進黨政府回神。

林憶君則是修「資恐防制法部分條文修正草案」，新增資恐及資武擴定義，將「電信管理法」第72條台灣海底電纜遭蓄意破壞等樣態納入其中；並修正「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」等法，將海底電纜安全納入國家安全戰略中。

修法 張啓楷 民進黨

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