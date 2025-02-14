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750元之亂延燒 藍委揪NCC協調會要求恢復舊制

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）擬針對特定類別電子產品收取750元審查費，引發爭議後暫緩。國民黨立委林沛祥說他召開協調會，邀請NCC代理主委及處長前來報告，國民黨立委葛如鈞、廖先翔與會，做成會議結論，暫緩收費，建議恢復舊制。圖／立委林沛祥辦公室
國家通訊傳播委員會（NCC）擬針對特定類別電子產品收取750元審查費，引發爭議後暫緩。國民黨立委林沛祥說他召開協調會，邀請NCC代理主委及處長前來報告，國民黨立委葛如鈞、廖先翔與會，做成會議結論，暫緩收費，建議恢復舊制。圖／立委林沛祥辦公室

國家通訊傳播委員會（NCC）擬針對特定類別電子產品收取750元審查費，引發爭議後暫緩。國民黨立委林沛祥說他召開協調會，邀請NCC代理主委及處長前來報告，國民黨立委葛如鈞、廖先翔與會，做成會議結論，暫緩收費，建議恢復舊制。

針對NCC收取750元審查費的爭議，NCC日前回應，將對海外郵寄自用第二級電信管制射頻器材的輸入核准審查費進行檢討，並依「規費法」相關規定適切調整，調整前將暫緩收取。

為釐清收費正當性，林沛祥召開協調會，他與葛如鈞、廖先翔皆強調，該費用應該暫緩收取，直到新的NCC委員會成立後再行檢討，並建議直接恢復成舊制。NCC代理主委表示，目前該規費屬行政命令範疇，無法直接撤銷，之後等新委員會成立後將依決議進行後續處理。

對於NCC主張收費的理由是因「審查件數變多，導致行政成本增加」，林沛祥、廖先翔均表示，這樣的邏輯無法說服民眾，因為公務機關人事支出本來就來自公款，即使收取費用，審查人員的薪資也不會因此調整，這筆錢收了也無法改善審查問題，根本是為了收錢而收錢。

會議中，葛如鈞指出，政府的審查相關支出應該透過預算編列或追加預算處理，而不是直接向民眾收取不合理的費用，呼籲NCC應全面檢討該規費，最好能直接廢除收費機制。

林沛祥建議，若NCC認為審查人員壓力增加，應主動爭取預算增設自動化輔助設備，提升審查效率，而不是簡單粗暴地向消費者收取高額費用。

此外，針對是否所有國外購買的3C產品都需要付費審查，NCC代理主委解釋，「海關是隨機抽樣5%，只有被抽中的才須檢驗，除非是民眾主動申報，否則NCC不會主動審查。」

林沛祥說，將持續在國會監督NCC，確保政策不會成為政府的斂財工具，並呼籲NCC應儘快搜集各方意見針對該收費制度進行完整檢討，讓民眾不再被不合理的行政費用給剝削。

NCC 廖先翔 林沛祥

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