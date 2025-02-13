不挺還勞工7天假？ 吳思瑤遭勞團酸：資方的聖誕老婆婆

國民黨立委近日表示，新會期將修法恢復勞工7天假，民進黨立委吳思瑤今天指出，立委不該只想當聖誕老公公。桃園市產業總工會則反酸，增加國定假日請回歸政策理性討論，吳思瑤請勿只當資方的「聖誕老婆婆」，不要平常自稱台派，其實根本只是資方派。

桃市產總表示，2016年底，民進黨總召柯建銘推動砍國定假日，一次就砍7天，現在有勞工團體倡議增加，也有委員提案，結果號稱最會承擔的柯建銘和吳思瑤，卻主張連增加1天都不能討論，難道民進黨只願意為資方承擔？只想當資方的聖誕老公公或老婆婆？其他民進黨的委員也是這樣看嗎？

桃市產總指出，民進黨立委伍麗華、陳瑩、王美惠及許智傑等人，都有提出增加國定假日天數1至5日不等的版本，但吳思瑤卻只一昧批評增加國定假日議題，還譏笑勞工想一整年放假，難道吳思瑤認為這些提出增加國假版本的委員，也是討好民眾的聖誕老公公？

桃市產總表示，蔡總統執政時期砍掉國定假日的爭議距今已經8年，在民進黨執政的這段時間，民進黨數次宣稱經濟是史上最好，結果講到要增加國定假日，吳思瑤突然又說會影響經濟發展，原來以前都在騙人，民進黨執政近9年以來的經濟發展，其實差到無法增加任何一天國定假日？

桃市產總說，目前版本中提及討論增加的國定假日，對於當今台灣展現多元民主社會的價值有重要意義，例如 7月15日解嚴紀念日、 12月18日國際移民日，甚至8月1日原住民族日更有多達7個版本，不同黨派委員重複提及，是否吳思瑤委員覺得這些假日所代表的意義不重要嗎？請說出具體明確的理由。

桃市產總也預告，近日將前往吳思瑤委員辦公室，要求就國定假日議題進行公開辯論，希望委員不要拒絕和逃避。