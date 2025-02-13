快訊

新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

新光三越女樓管爆炸中喪命 遠百櫃哥男友崩潰：醫師說「沒辦法救了」

新光三越氣爆4死！董座吳東昇趕赴現場畫面曝 中港店後門低調進入

不挺還勞工7天假？ 吳思瑤遭勞團酸：資方的聖誕老婆婆

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照

國民黨立委近日表示，新會期將修法恢復勞工7天假，民進黨立委吳思瑤今天指出，立委不該只想當聖誕老公公。桃園市產業總工會則反酸，增加國定假日請回歸政策理性討論，吳思瑤請勿只當資方的「聖誕老婆婆」，不要平常自稱台派，其實根本只是資方派。

桃市產總表示，2016年底，民進黨總召柯建銘推動砍國定假日，一次就砍7天，現在有勞工團體倡議增加，也有委員提案，結果號稱最會承擔的柯建銘和吳思瑤，卻主張連增加1天都不能討論，難道民進黨只願意為資方承擔？只想當資方的聖誕老公公或老婆婆？其他民進黨的委員也是這樣看嗎？

桃市產總指出，民進黨立委伍麗華、陳瑩、王美惠及許智傑等人，都有提出增加國定假日天數1至5日不等的版本，但吳思瑤卻只一昧批評增加國定假日議題，還譏笑勞工想一整年放假，難道吳思瑤認為這些提出增加國假版本的委員，也是討好民眾的聖誕老公公？

桃市產總表示，蔡總統執政時期砍掉國定假日的爭議距今已經8年，在民進黨執政的這段時間，民進黨數次宣稱經濟是史上最好，結果講到要增加國定假日，吳思瑤突然又說會影響經濟發展，原來以前都在騙人，民進黨執政近9年以來的經濟發展，其實差到無法增加任何一天國定假日？

桃市產總說，目前版本中提及討論增加的國定假日，對於當今台灣展現多元民主社會的價值有重要意義，例如 7月15日解嚴紀念日、 12月18日國際移民日，甚至8月1日原住民族日更有多達7個版本，不同黨派委員重複提及，是否吳思瑤委員覺得這些假日所代表的意義不重要嗎？請說出具體明確的理由。

桃市產總也預告，近日將前往吳思瑤委員辦公室，要求就國定假日議題進行公開辯論，希望委員不要拒絕和逃避。

吳思瑤 國定假日 民進黨

延伸閱讀

【重磅快評】財政部不敢吭聲 坑了藍軍也坑了蔡英文

影／藍營提全民普發1萬 吳思瑤：提議過於簡化

吳思瑤：國民黨說超徵要普發現金 但連數據都不正確

吳思瑤批藍要發錢何不找縣市長要 王鴻薇斥前朝都能做

相關新聞

不挺還勞工7天假？ 吳思瑤遭勞團酸：資方的聖誕老婆婆

國民黨立委近日表示，新會期將修法恢復勞工7天假，民進黨立委吳思瑤今天指出，立委不該只想當聖誕老公公。桃園市產業總工會則反...

二二八將屆78週年 民團發起紀念行動：記憶是走向救贖的開始

二二八事件將屆滿78週年，60多個民間團體22日將發起「走出黑暗，邁向光明」紀念行動。民團今天表示，在野勢力對內顛倒是非...

台中新光三越疑氣爆坍塌 現已知4死26輕重傷

台中市新光三越百貨在今早11時許，傳出11樓施工時因氣爆造成嚴重傷亡，根據消防署最新統計，氣爆事件已造成4人死亡，26人輕重傷，分送中山附醫、中國附醫、台中榮總、林新醫院、童綜合醫院、中港澄清醫院。因事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理後才能確認。新光三越總經理吳昕陽稍早對外發言表示：「我們非常震驚傷痛」，「新光三越會全力配合。我們目前最關切的是在傷痛裡救災、搜救、善後，照顧『人』是我們目前最重要的事。」

兒少權法修正草案 擬嚴管早療服務、強化事故傷害防制

兒少權法自民國100年實施，逾14年未大幅修法，衛福部已提出初步方向，正進行內部討論，徵詢民間團體意見，立法委員林月琴今...

爭取恢復勞工國假 桃市產總點名立委勿當資方耶誕老人

勞工團體爭取恢復過去被砍的7天國假，桃園市產業總工會今天呼籲回歸理性討論政策，讓台灣歷史與民主價值留存。

川普同日與普亭、澤倫斯基通話 14日慕尼黑啟動和談

美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。克里姆林宮證實美方說法，並指普亭還邀請川普訪問莫斯科。事後川普先在真實社群發文表示，雙方談論烏克蘭、中東、能源、AI、美元等議題，同意密切合作，並互訪對方國家。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。