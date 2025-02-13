快訊

影／找到了！高雄分屍魔失蹤弟因通緝逃亡 今在前鎮區遭逮

新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

北市議員陳怡君涉詐助理費 法院裁定100萬交保、附3限制

聽新聞
0:00 / 0:00

二二八將屆78週年 民團發起紀念行動：記憶是走向救贖的開始

中央社／ 台北13日電
228事件78週年前夕，鄭南榕基金會、玫瑰古蹟–蔡瑞月舞蹈研究社等多個單位共同發起228．0紀念行動，13日在台北舉行行前記者會，現場演出手語詩及行動劇，並由隊伍持白布繞場。圖／中央社
228事件78週年前夕，鄭南榕基金會、玫瑰古蹟–蔡瑞月舞蹈研究社等多個單位共同發起228．0紀念行動，13日在台北舉行行前記者會，現場演出手語詩及行動劇，並由隊伍持白布繞場。圖／中央社

二二八事件將屆滿78週年，60多個民間團體22日將發起「走出黑暗，邁向光明」紀念行動。民團今天表示，在野勢力對內顛倒是非，對外呼應敵勢，破壞民主程序惡質毀憲，置政黨利益於國家之上，宛如加害者複製品，歷史恐怕重蹈覆轍。

鄭南榕基金會、玫瑰古蹟蔡瑞月舞蹈研究社、台灣基督長老教會總會、社團法人台灣親子共學教育促進會等60多個公民團體，發起二二八78週年紀念行動。民團22日下午將邀請民眾一起遊行，在台北市日新國小集合，前進事發點「天馬茶房」等數個歷史場景。

主辦單位今天召開行前記者會，以手語詩及行動劇表達 二二八的歷史悲劇；台大歷史系名譽教授周婉窈發表專題演講，她擔憂，二二八紀念活動被邊緣化，台灣缺乏集體記憶，若中國併吞台灣，二二八會再發生。

行前記者會上，民團發布「走出黑暗、邁向光明」行動宣言指出，二二八屠殺事件除了無差別殺害一般百姓，亦是計劃性抹殺當時的社會菁英，時至今日，這兩條傷天害理的軸線，正以新的型態持續進行。

行動宣言表示，在野勢力置身民主制度中，企圖繼承過去威權利益，違憲濫權、無差別的傷害民權，在野勢力處於自由社會裡，卻與台灣互不隸屬的強國呼應，計畫性抹殺為追求自由台灣所付出的青春與生命。

行動宣言指出，環顧世局，無論是強鄰欺弱的俄烏戰爭或荒謬的南韓戒嚴鬧劇，都證明缺乏社會團結或民主韌性，得來不易的自由民主體制會稍縱即逝。

民團表示，在野勢力對內顛倒是非，對外呼應敵勢，破壞民主程序惡質毀憲，置政黨利益於國家之上，宛如加害者複製品，二二八的狼嘯聲聲逼近，台灣再次深陷黑暗泥淖，歷史恐怕重蹈覆轍，讓全民受害。盼當政者痛定思痛，轉型正義工作劍及履及，回應民間呼籲。

民團說，不忘記二二八，記憶是走向救贖的開始，直視二二八的傷痕歷史，讓加害者進入審判，受害者才能走出暗黑的隧道，走向療癒、走向寬恕。

二二八事件 轉型正義

延伸閱讀

兒少自殺率攀升 民團籲擴大死因回溯、成立調查委員會

【即時短評】全台大罷免 罷謝國樑基層怨氣難平 藍軍集結反綠

馬祖民間團體發動罷免 陳雪生：不知道、沒意見

十餘位綠委被鎖定罷免 民進黨中央將協防

相關新聞

二二八將屆78週年 民團發起紀念行動：記憶是走向救贖的開始

二二八事件將屆滿78週年，60多個民間團體22日將發起「走出黑暗，邁向光明」紀念行動。民團今天表示，在野勢力對內顛倒是非...

台中新光三越疑氣爆坍塌 現已知4死26輕重傷

台中市新光三越百貨在今早11時許，傳出11樓施工時因氣爆造成嚴重傷亡，根據消防署最新統計，氣爆事件已造成4人死亡，26人輕重傷，分送中山附醫、中國附醫、台中榮總、林新醫院、童綜合醫院、中港澄清醫院。因事故現場受損嚴重，確切死傷人數仍須經完成現場清理後才能確認。新光三越總經理吳昕陽稍早對外發言表示：「我們非常震驚傷痛」，「新光三越會全力配合。我們目前最關切的是在傷痛裡救災、搜救、善後，照顧『人』是我們目前最重要的事。」

兒少權法修正草案 擬嚴管早療服務、強化事故傷害防制

兒少權法自民國100年實施，逾14年未大幅修法，衛福部已提出初步方向，正進行內部討論，徵詢民間團體意見，立法委員林月琴今...

爭取恢復勞工國假 桃市產總點名立委勿當資方耶誕老人

勞工團體爭取恢復過去被砍的7天國假，桃園市產業總工會今天呼籲回歸理性討論政策，讓台灣歷史與民主價值留存。

川普同日與普亭、澤倫斯基通話 14日慕尼黑啟動和談

美國總統川普12日與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意在沙烏地阿拉伯會晤，立即推動結束俄烏戰爭的談判。克里姆林宮證實美方說法，並指普亭還邀請川普訪問莫斯科。事後川普先在真實社群發文表示，雙方談論烏克蘭、中東、能源、AI、美元等議題，同意密切合作，並互訪對方國家。...

涉違反滲透法助中共介選遭起訴 張顯耀神隱不回訊

前立委張顯耀涉替中國大陸傳話介入我國選舉案，前年總統大選期間銜命義联集團總裁林義守，透過柯文哲大帳房李文宗帶話，向柯傳達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。