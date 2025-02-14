此生必訪！漢來日月行館 體驗住在日月潭絕美風景裡的頂奢之旅

知名設計師李瑋珉以「靜動相融」的設計理念，全面改造「漢來日月行館」，並融入日月潭的自然元素，低調演繹東方奢華美學。 圖／好漾廣告提供

「用奢華度假飯店，開啟一段美好旅程吧！」由漢來飯店事業群所打造的頂級飯店品牌「漢來日月行館」，於2024年11月試營運後，以無與倫比的日月潭美景，及高級細緻的軟硬體服務，重新定義高端旅宿體驗，在台灣旅遊市場掀起一股浪潮，預計3~4月間正式開幕後，將成為台灣頂級度假飯店新指標。

坐落於日月潭涵碧半島制高點的隱密湖畔，「漢來日月行館」擁有270度超廣角視野的絕佳景觀優勢，93間客房皆配備專屬湖景陽台與溫泉池，可在飽覽壯麗湖光山色的同時，愜意沉浸美人湯裡，讓每位遠道而來的旅客，盡享大自然的款待，領略一段結合幽靜山水與極致奢華的悠旅時光。

漢來首家頂級度假飯店品牌 斥資15億元改造

「漢來日月行館」前身為日皇太子裕仁行宮及蔣公行館，2022年10月，中信金旗下的台灣人壽，以7.8億元取得日月行館BOT轉讓權，之後透過遴選，由漢來大飯店拿下經營權。

「在日月潭旁擁有一家頂級度假飯店，是國揚集團創辦人侯西峰的夢想。」飯店事業群總經理林子寬表示，侯董非常喜愛日月潭獨特的自然景緻，從以前就經常到這兒來，取得經營權後，不惜斥資15億元，展現集團打造高端度假飯店品牌的決心。

國際知名設計師李瑋珉操刀 億級藝品坐鎮增色

「漢來日月行館」為地上12層、地下3層建築，由享譽全球的知名設計師李瑋珉，全面改造動線規劃與空間設計。李瑋珉以「靜動相融」為理念，大幅翻轉飯店大門，首度引進Ground Floor歐式動線規劃，重新設計隱謐幽靜的迎賓入口，並將日月潭的天光、湖水、山景與森林等自然元素，貫穿於設計巧思中，低調演繹東方奢華美學。

走進飯店大廳，彷彿進入了日月潭的山水之間，首先感受到挑高十層樓以上的開闊空間感，專屬於「漢來」的清新木質香氣，隨之迎面而來，視線隨著天光遊歷，鍍上一層金紗的館內植栽，在陽光沐浴下更顯朝氣活力。

館內場域與周邊景緻和諧共鳴，儘管置身角落，依舊感受得到自然包覆的浪漫情趣。另一個令人驚艷的亮點，則是館內的億級藝術造景，如草間彌生的經典作品《南瓜》、朱銘雕塑大師的《太極》、齊白石的《紫藤》、張大千《海棠八哥》等，都為整體空間增添高雅內斂質感。

瞄準高端旅遊客層，「漢來式感動服務」從確認訂房完成的那一刻起即已啟動，盡全力讓每位旅客感受賓至如歸的美好體驗。 圖／好漾廣告提供

漢來式感動服務 感受賓至如歸 體貼入心

瞄準追求高端旅遊體驗的客層，不僅硬體設備極致奢華，軟體服務更是需要細緻到位，對於高端客來說，五星級酒店的設施相差無幾，「貼心」才是留住客人的關鍵。「漢來日月行館」從確認訂房完成的那一刻起，即已啟動「漢來式感動服務」，旅客入住前，服務人員會先以電話確認相關細節，入住後的服務更是無微不至，力求讓每位旅客都能擁有賓至如歸的美好感受。

以建築起家的國揚集團，為延續國揚品牌的專業服務精神，特地在自家新建案－新店「國揚光河」預售案中，引進漢來大飯店旗下「漢來國際物業管理」，公設規劃更是請來改造「漢來日月行館」的李瑋珉設計師操刀，未來住戶在家就能享受猶如入住頂級飯店般的公設與「漢來式感動服務」，令不少嚮往生活質感的國揚粉絲高度期待，詢問熱度不斷。

國揚集團吉揚建設-國揚光河，規劃引進漢來大飯店旗下「漢來國際物業管理」，並由李瑋珉設計師操刀公設空間，社區住戶未來在家就能奢享如入住頂級飯店般的質感生活。 圖／好漾廣告提供

建案官網：https://pse.is/75fevj