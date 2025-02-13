兒少權法修正草案 擬嚴管早療服務、強化事故傷害防制

兒少權法自民國100年實施，逾14年未大幅修法，衛福部已提出初步方向，正進行內部討論，徵詢民間團體意見，立法委員林月琴今天舉辦兒少權法修法公聽會，草案大方向首次曝光，針對早療機構訂出管制措施，並強化事故傷害預防。

林月琴表示，少子化嚴峻，事故傷害事件發生率理應下降，實情卻仍是微增，盼兒少權法大幅修正，在本會期送入立院，聯合國兒童權利公約內國法化後，應透過兒少權法修法，實現兒權公約原則，包括以兒少最佳利益為優先，強化兒童參與公共政策等。

立法委員蘇巧慧表示，兒少權法修法應讓社會、城市及國家均具備兒童視角，包括兒童使用各項設施的便利性、方便性等，盼讓孩子活潑成長，例如瘋北大活動把馬路變成遊樂園，板橋兒童博物館的設置等，都是體現兒童視角的方式，希望本次修法，能讓政策納入兒少視角。

衛福部社家署副署長張美美說，衛福部修法版本中，強化兒少健康維護相關規範，要求中央主管機關合理編列經費，維持早產兒、重病及其他有需求兒童的藥品及醫療器材供應，另也增訂早期療育機構申請設立許可條文，強化管理密度及財務監管。

車禍、墜樓死傷在兒少死因名列前茅，張美美說，兒少權法草案中，明訂各部會主管機關應辦理兒少安全維護及事故傷害防制措施，並定期召開諮詢委員會，且其中兒少代表及單一性別者不得少於三分之一。

另外，為杜絕兒虐，兒少權法草案將身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教等暴力侵害樣態入法。張美美說，草案中通盤修正兒少不當對待行為，整合兒童保護及脆弱家庭通報，並強化服務機制，就分流處理與服務方式訂出規範。