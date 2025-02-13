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貝里斯花燈點亮台灣燈會 林佳龍：邦誼綿延不絕

中央社／ 台北13日電

2025台灣燈會在桃園登場，貝里斯駐台大使館以地標巴倫布利斯燈塔為主題設立花燈。外交部長林佳龍今天在社群媒體表示，燈會開幕當晚雨勢不斷，是台灣與友邦情誼「遇水則發」、「綿延不絕」的好預兆。

台灣燈會12日點燈，貝里斯駐台大使館今年與中美洲經貿辦事處共同以巴倫布利斯燈塔（Baron BlissLighthouse）為主題設立花燈。外交部長林佳龍、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）、聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya Lynex Francis）及中美洲經貿辦事處主任徐韶慧等共襄盛舉。

林佳龍上午在臉書發文表示，燈會開幕當晚儘管雨勢不斷，這應該是他參加過最難忘的台灣燈會，台灣俗話「遇水則發」，這不僅是個好預兆，豐沛的雨水也像台灣與友邦的情誼「綿延不絕」。

林佳龍說，每年來到台灣燈會，總能看到創意十足，精彩跨域合作的花燈作品；這次燈會在桃園舉行，作為台灣航向國際的門戶，特別規劃「全球燈匯區」，除了邦交國的花燈，還集結來自日本各地的特色作品，以「聚光千匯」象徵全球友好連結。

林佳龍也提及，桃園市與貝里斯橘道市（OrangeWalk Town）去年締結姐妹市，當晚特別邀請桃園市長張善政與橘道市市長謝柏德（Ladrick Sheppard）共同點燈，象徵城市交流更進一步。

中美洲經貿辦公室透過新聞稿指出，巴倫布利斯燈塔是貝里斯地標，而燈塔花燈另一側的花燈則以傳奇人物賽亞·伊曼紐爾·莫特（Isaiah Emmanuel Morter），還有世界最大的水下洞穴藍洞為主題。

林佳龍表示，貝里斯所展出的花燈充分展現國家最珍貴的自然風貌與歷史人文，而聖克里斯多福及尼維斯則邀請燈藝師黃文全打造Vibrant Folklore花燈，呈現聖國在歐洲殖民影響下所發展出的多元文化風貌。

根據中美洲經貿辦公室新聞稿，碧坎蒂於開幕式表示，貝里斯參與台灣燈會已成為年度傳統，展現兩國間堅定的友誼與合作精神。期盼透過巴倫布利斯燈塔的花燈，讓更多台灣民眾深入了解貝里斯的故事，進一步拉近兩國人民的距離，為未來創造更多文化交流契機。

貝里斯主題花燈位於A18高鐵桃園站的「全球燈匯」展區，自12日至23日到貝里斯花燈旁的攤位，掃描QRCode按讚貝里斯駐台大使館臉書粉專，即可參加擲骰子遊戲贏取精美獎品。同時，上傳與花燈合影至中美洲經貿辦事處臉書，還有機會抽中貝里斯特色大禮包。

台灣燈會 花燈 貝里斯

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