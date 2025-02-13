爭取恢復勞工國假 桃市產總點名立委勿當資方耶誕老人

勞工團體爭取恢復過去被砍的7天國假，桃園市產業總工會今天呼籲回歸理性討論政策，讓台灣歷史與民主價值留存。

桃市產總指出，2016年底，當時立法院民進黨總召柯建銘推動砍國定假日，一次就砍7天，現在有勞工團體倡議增加，也有委員提案，結果號稱最會承擔的柯建銘和吳思瑤，卻主張連增加1天都不能討論，難道民進黨只願意為資方承擔，只想當資方的「聖誕老公公」、老婆婆，其他民進黨的委員也是這樣看嗎？

桃市產總表示，近日將前往吳思瑤辦公室，要求就國定假日議題進行公開辯論，希望委員不要拒絕和逃避。

桃市產總表示，民進黨的委員伍麗華、陳瑩、王美惠及許智傑等人，都提出增加國定假日天數1至5日不等的版本，然而，吳思瑤卻只一昧批評增加國定假日議題，還譏笑勞工想一整年放假，難道吳思瑤認為這些提出增加國假版本的委員，也是討好民眾的「聖誕老公公」？

桃市產總說，蔡英文執政時砍掉國定假日的爭議距今已經8年，在民進黨執政的這段時間，民進黨數次宣稱經濟是史上最好，結果講到要增加國定假日，吳思瑤突然又說會影響經濟發展，原來以前都在騙人。民進黨執政近9年以來的經濟發展，其實差到無法增加任何一天國定假日？

再者，目前立法院看見的版本提及討論增加的國定假日，對於當今台灣展現多元民主社會的價值有重要意義，例如7月15日為解嚴紀念日、 12月18日國際移民日，尤其8月1日原住民族日更有多達7個版本，為不同黨派委員提案。桃市產總問「吳思瑤委員，妳覺得這些假日所代表的意義不重要嗎？也請說出具體明確的理由」。

桃市產總強調，增加國定假日議題不該僅限於資方成本考量，對於展現台灣社會價值、降低工時或促進國內消費經濟，都可以帶來對台灣社會的正面效果，請吳思瑤不要平常自稱台派，其實根本只是資方派，也請民進黨全體委員謹慎思考，別再繼續只願意當資方的耶誕老人。