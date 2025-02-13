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防流感疫情 國民黨籲政府做好資源配置

中央社／ 台北13日電

因應流感疫情國民黨今天呼籲政府做好醫療資源及社區藥局的資源配置，預先做好防疫工作，落實醫療分級制，並讓社區藥局提供流感快篩給民眾，讓民眾安心。

國民黨今天召開記者會，組發會社會部主任水雲翔指出，春節以來，連日低溫造成急診室人滿為患，流感之外還有諾羅病毒肆虐，醫療人力吃緊，行政院增購10萬劑流感疫苗或仍有不足，呼籲行政院更積極採購公費流感疫苗，務必讓高風險族群能有疫苗可以施打。

水雲翔說，流感疫情升高的同時，綠營側翼卻造謠國民黨立委刪除疫苗預算，國民黨團澄清，去年4月中央政府採購688萬劑流感疫苗，是供去年冬天跟今年年初施打，今年流感疫苗一毛未刪，可如期於今年4月進行採購。

國民黨醫療委員會副主委王桂芸說，民眾出國前要先了解目的地的現況，也要了解自己的身體狀況，若有症狀可請醫生幫忙評估是否適合出國；在國外的自我保護很重要，要勤洗手並做好呼吸道的照顧，均衡飲食及充足睡眠都可以增強免疫力，保護自己也相對保護別人。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，政府似乎永遠在追著疾病跑，政府照理應該知道如何預防，年前就要緊急進口疫苗，但疾管署只有呼籲、沒有動作，造成疫苗供不應求。

沈采穎建議，政府應做好醫療資源及社區藥局的資源配置，確保重症患者救治與藥物的供應，並即時更新醫療機構的防疫機制，落實醫療分級制，將社區藥局納入第一線指標，減輕醫療院所的負擔，並讓社區藥局提供流感快篩給民眾，讓民眾安心。

國民黨 疫情

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