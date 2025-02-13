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友邦參展台灣燈會 林佳龍：象徵全球友好連結

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部林佳龍在臉書發文祝福「燈映元宵，靈動圓滿」，晚間也應邀赴桃園參加台灣燈會，並與貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）、聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya Lynex Francis）一起「賞月弄燈慶元宵」，點亮友邦花燈展區。

正值季節交替，全台受到鋒面影響雨勢不斷，仍不減參與的熱情。對此，林佳龍表示「這應該是我參加過最難忘的台灣燈會！」，他也向兩位大使提到台灣俗話「遇水則發」，並表示這不僅是個好預兆，豐沛的雨水也像台灣與友邦的情誼「綿延不絕」。

林佳龍說，每年來到台灣燈會，總能看到創意十足，精彩跨域合作的花燈作品。今年，友邦貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯也帶來特色花燈，在「全球燈匯區」閃耀發光。林佳龍表示，這次燈會在桃園舉行，作為台灣航向國際的門戶，特別規劃「全球燈匯區」，除了邦交國的花燈，還集結來自日本各地的特色作品，以「聚光千匯」象徵全球友好連結。

此外，林佳龍提及桃園市與貝里斯橘道鎮（Orange Walk Town）去年締結姐妹市，今天也特別邀請桃園市長張善政與橘道鎮市長 Ladrick Sheppard 共同點燈，象徵城市交流更進一步。

本次貝里斯以當地著名地標巴倫·布利斯燈塔（Baron Bliss Lighthouse）與傳奇人物賽亞·伊曼紐爾·莫特（Isaiah Emmanuel Morter），還有世界最大的水下洞穴藍洞為主題，林佳龍認為貝里斯所展出的花燈充分展現國家最珍貴的自然風貌與歷史人文。聖克里斯多福及尼維斯則邀請燈藝師黃文全打造「Vibrant Folklore」花燈，林佳龍也表示，該花燈呈現聖國在歐洲殖民影響下所發展出的多元文化風貌。

林佳龍更邀請大家安排時間，和親朋好友一起來趟賞燈之旅！無論是科技感十足的未來燈飾、傳統工藝的細膩之作或是邦交國的文化燈光藝術，都在2025桃園燈會！

台灣燈會 外交部 林佳龍

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