涉違反滲透法助中共介選遭起訴 張顯耀神隱不回訊

前立委張顯耀涉替中國大陸傳話介入我國選舉案，前年總統大選期間銜命義联集團總裁林義守，透過柯文哲大帳房李文宗帶話，向柯傳達陸方立場並力促柯郭配。橋頭地檢署昨依涉犯「反滲透法」，起訴張顯耀。截至目前，張顯耀仍神隱未回應。

周刊報導指出，檢調去年約談李文宗，發現李與張顯耀在前年大選期間曾密集聯繫，2023年9月24日李主動向柯回報，獲知陸方盼促成柯與鴻海創辦人郭台銘合作，並正面看待柯參選。而橋檢偵辦後認為，張顯耀設接受大陸指示，2024大選前開設論壇發布假民調替郭台銘拉抬聲勢，依反滲透法等罪嫌將其起訴。

這也是張顯耀10年內第二度捲入共諜案。張顯耀昨天先是駁斥，他沒有奉林義守之命知會或與陸高層見面確認大陸正面看待柯文哲的態度，也未在柯辦擔任任何職務或募款。不過，對於被依「反滲透法罪嫌」起訴，仍神隱未回應。

前立委邱毅透過臉書指出，2024年大選，大陸是支持「侯柯配」的，甚至認為柯文哲獨立參選是攪局，所以有一些與大陸官方很接近的名嘴才會一路狠駡柯文哲，到現在還在駡。這個現象，只要稍加查閱大陸各大網路平台的主流意見，就可一目瞭然。

邱毅表示，張顯耀的立場與林義守相同，初始支持郭台銘，希望促成郭柯配，在郭台銘不選後改支持柯文哲，這中間的變化，一是對侯友宜總部執行長金溥聰不滿；二是對侯友宜在319槍擊案的角色有疑慮；三是認為柯文哲能吸引年輕人選票，勝算較大；四是柯文哲的包容性比較大，不像圍繞在侯友宜身邊的人有強烈的排他性；五是郭台銘也偏向柯文哲，對侯友宜看法負面。

邱毅認為，李文宗與張顯耀接觸，希望得到林義守的支持是有的，而張顯耀也有意爭不分區立委，但李文宗的轉述可能是過度引申與誇大。但就大陸官方的慣性，還是傾向以國民黨做為主要對話窗口，這應是稍微了解兩岸交流動態的人都清楚的事實。

張顯耀在2013年馬政府時期出任陸委會副主委，2014年8月間無預警「被離職」。陸委會當時說明，張顯耀因被檢舉涉洩密，全案移送調查局偵辦，調查局以全案涉「外患罪」，報請負責管轄的高檢署偵辦。隔年2月，北檢偵查終結，將張顯耀處分不起訴。

時任陸委會主委王郁琦為此大動作舉行記者會，強調張顯耀曾有不當洩密行為，他無法認同檢方不起訴的結果，將負起政治責任，請辭下台。