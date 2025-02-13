影／立委王義川率議員啟動「狂推帛琉觀光大作戰」

民進黨立法委員王義川、新北市議員卓冠廷、政論主持人李正皓等三位繼「搶救王義川大兵行動」後再度合體，並正式啟動「狂推帛琉觀光大作戰」，號召多位政壇及民間好友共赴帛琉，團員還包含新北市議員陳乃瑜、台中市議員江肇國、立法院榮譽顧問陳柏惟以及多名民間人士，盼以行動力挺台灣最堅實的邦交國，將帛琉的自然生態美景讓更多國人知道，鼓勵旅客前往帛琉旅遊觀光，促進的台帛觀光交流。

王義川率團今天上午出發前往帛琉，進行為期5日的行程，行程中將正式拜訪帛琉總統惠恕仁，以及帛琉人力資源文化經濟發展暨觀光部長曼尼萊，除感謝帛琉多年來在國際上對台支持堅定不移，也將就生態保育與觀光間取得平衡、透過政府資源活絡旅遊市場等議題交流。

王義川表示，帛琉長年是台灣最重要的友邦之一，除了堅定支持台灣的國際參與，更是台灣旅客熱愛的海島旅遊勝地。由於帛琉擁有世界級的珊瑚礁、純淨海域及獨特的海洋生態，帛琉政府也致力於這些自然生態的保育，每年吸引不少潛水及生態旅遊愛好者前往。不過前幾年因疫情影響，帛琉觀光產業受創，訪團希望透過這次行動再喚起台灣民眾對帛琉旅遊的興趣，帶動觀光人潮。

王義川被問到李彥秀在美國的帳戶問題，他表示李彥秀在財產申報中有包括美國的帳戶，但美國帳戶的餘額只有台幣幾百萬，可是她每次購買房產都是台幣5、6千萬，她要買賣房屋或是收租一定要有海外帳戶，除非她是用別人的帳戶，對於這些事情李彥秀要講清楚。