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陳文茜曝病情惡化：看到近十個腫瘤的「盛大」場面

聯合新聞網／ 綜合報導
陳文茜再次曝光自己接受治療的照片，擷自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書
陳文茜再次曝光自己接受治療的照片，擷自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書

資深媒體人陳文茜去(2024)年確診為黑色素癌第4期，同年底開始進行免疫治療，2025年農曆春節期間出現心肌炎情況，在昨(12)日凌晨透露她自己接受3次免疫治療的身體狀況後，又於今(13)日在臉書發文表示，醫師在一個多月才切片兩顆原肝腫瘤，現在卻看到近十個腫瘤的「盛大」場面，她一保冷靜達觀的姿態面對病情表示，當人被逼到一個絕境，就會看開事情。

陳文茜援引張愛玲著作《餘韻》中「我看蘇青」一段裡的文章，應景昨日的元宵節：「我一個人在黃昏的陽台上，驟然看到遠處的一個高樓，邊緣上附著一大塊胭脂紅，還當是玻璃窗上落日的反光，再一看，卻是元宵的月亮，紅紅地升起來了。我想道：『這是亂世』。晚煙裡，上海的邊疆微微起伏，雖沒有山也像是層巒疊嶂。我想到許多人的命運，連我在內的；有一種鬱鬱蒼蒼的身世之感。『身世之感』，普通總是自傷、自憐的意思罷，但我想是可以有更廣大的解釋的。將來的平安，來到的時候已經不是我們的了，我們只能各人就近求得自己的平安」。

隨後並再次曝光自己接受治療的照片，表示才隔一週左右，一顆新長的肝臟腫瘤就從1.5公分長到2公分，並自嘲地說：「惡性腫瘤比我的人生任何發胖速度還快」。她透露醫師在一個多月前才為她切片兩顆原肝腫瘤，但現在看到近十個腫瘤的「盛大」場面，在離開時醫師還溫暖地祝福她：「保重，加油」。

對此，陳文茜一保冷靜達觀的姿態面對病情，表示人需要被逼到一個絕境，就會看開事情，增病生智慧，它是我們一生最大也最重要的智慧。

腫瘤 陳文茜

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