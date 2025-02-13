板橋區城市美化再升級：從空地到綠地，打造宜居城市

板橋區大樹廣場於113年12月6日啟用，是板橋區公所透過公私協力方式，爭取將原本規劃為學校預定地的部分空間活化為廣場，再引進地方企業資源而完成；大樹廣場的啟用，為板橋區從108年至今完成28處公園遊戲場改造及小型遊具翻新、13處公園運動設施優化、24處公園增設體健設施，以及12處綠地改造的亮眼成果，再添一筆「從空地到綠地」之空間蛻變，是邁向宜居城市的成功案例。

「大樹廣場」設有雙人漫步機、扭腰器、大轉輪、腰背按摩器等體健設施。 圖／新北市板橋區公所 提供

位於華江橋下環河路與文化路二段交叉口的環翠段「大樹廣場」原為學校預定地，因少子化問題新建學校計畫暫緩，空間長期閒置未開發，雜草叢生。經明緯公益基金會捐助工程款將閒置空地活化改造為以「自然共融」為主軸的廣場公園，場地保留一株百年老榕樹，還有磨石子座椅，以及雙人漫步機等體健設施，藉由公私協力，攜手打造一處居民散步休憩的最佳場所。

改造後的「東丘綠地」，提供更寬廣的休憩空間。 圖／新北市板橋區公所 提供

「東丘綠地」則是另一個備受矚目的活化案例，位在民享街116巷2弄旁公有土地，此處原為民營汽車停車場，因業者遷移後已閒置20年，成為地方髒亂點，經板橋區公所活化後分別開闢為綠地公園與機車停車場兩部分，滿足了當地居民停車需求，同時將綠地公園周邊圍牆重新油漆及拆除部分鐵皮圍牆，串連鄰近的海山綠地，提供更寬廣的休憩空間，提升了社區生活品質。

「幸福綠地」小廣場則是以「小而美」的社區綠地為主題，此處原本是被忽視的畸零空間，長期遭停車佔用，經過精心規劃後，現在成為社區休閒的理想場域。該廣場設有簡約座椅、植栽景觀及夜間照明設施，不僅提升了市容，也為社區居民增添了日常活動的空間。

幸福綠地」，被忽視的畸零空間經規劃提升市容並活化空間。 圖／新北市板橋區公所 提供

此外，今年(114年)板橋區公所目前正針對原有的公園廣場重新規劃，除了重慶公園改造計畫正在如火如荼地進行中，包括興建鯨魚主題複合式遊具設施，園內步道及環境進行改善，以及增設無障礙設施，以提供市民良好休憩環境以外。位於城市的中心的福德公園也將進行公廁改建及新增綠美化花架等公共空間改善工程。板橋區透過這些綠地與公共空間的更新升級，不僅改善了公共環境品質，也融入社區居民的需求與期待，讓每個角落都能現板橋的溫暖與活力，為居民打造幸福宜居的生活環境。

「重慶公園」以鯨魚主題複合式遊具設施(模擬圖)。 圖／新北市板橋區公所 提供

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