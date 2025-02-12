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史瓦帝尼副總理參訪勵馨 肯定台灣性暴力防治

中央社／ 台北12日電

史瓦帝尼王國副總理札杜莉訪台，昨天前往勵馨基金會林口服務中心參訪，札杜莉對勵馨服務給予肯定，也提及史瓦帝尼王國正面臨的性平挑戰，期望未來能與台灣有更多合作。

史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）應台灣政府邀請，於10日至14日來台訪問，由於札杜莉相當關注社會福利及婦女賦權等議題，昨天也到勵馨基金會林口服務中心進行參訪。

勵馨基金會今天發新聞稿指出，札杜莉在勵馨林口服務中心主任李玉華陪同下，參觀勵馨林口安置受暴婦女的社宅空間，包含提供婦女諮商服務的「好好時光」咖啡廳，陪伴兒少的「向日葵小屋」，以及修復受暴兒少感官能力的「感官律動調節中心」，李玉華也向札杜莉介紹勵馨在陪伴受暴婦女與兒少復元上所做的努力。

勵馨表示，札杜莉對於勵馨的服務予以肯定，也提到過去其實就曾耳聞勵馨，並對勵馨的服務印象深刻，札杜莉也分享了史瓦帝尼王國正面臨的性平挑戰，提到在史國有許多婦女與孩童也正遭受到各種性暴力的威脅，而保護這些婦女與孩童，是史瓦帝尼王國政府正在努力的方向，也期許史瓦帝尼與台灣能有更多合作，一起創造讓孩子與婦女們能遠離暴力的世界。

勵馨表示，勵馨林口服務中心是全國首創結合社會住宅的婦幼服務模式，串連中長期房舍、經濟就業以及兒少照顧三大面向，以協助受暴婦幼生活重建，同時重視社區經營，為營造零暴力社區而努力。

勵馨表示，這次很榮幸在外交部引薦下與友邦女性領袖會面，希望藉此與國際社群連結、輸出台灣經驗，在消除性別暴力的議題上發揮國際影響力。

史瓦帝尼 林口

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