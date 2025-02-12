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橋梁管理要點生效多年才首度考核 監院糾正觀光署

中央社／ 台北12日電

監察院今天說，橋梁維護攸關遊客生命安全，但交通部觀光署在橋梁管理相關作業要點生效後近4年，才完成轄管橋梁首次督導及考核，且112年度有數十筆缺失列管案件超過4個月仍未完成修繕，確實有疏失，因此糾正觀光署。

監委張菊芳、陳景峻及郭文東今天透過新聞稿表示，觀光署為落實行政院「橋梁維護管理作業要點」規定，雖在「風景特定區橋梁維護管理作業要點」建立橋梁維護、督考相關機制，卻未依要點善盡督導及考核責任。

監委表示，觀光署轄下國家風景區經管94座橋梁，88座是人行天橋，觀光署所轄部分管理處在「人行天橋管理資訊系統」登載橋梁基本資料及檢測紀錄，超過百筆有不一致或缺漏情形，觀光署又未積極辦理維管人員教育訓練，且未掌握補助地方政府建置橋梁狀況，直到相關要點生效近4年，才完成轄管橋梁首次督導及考核作業，確實有違失。

監委指出，觀光署各管理處針對特殊性人行天橋的維護管理，多委由橋梁專業檢測團隊編製，事後卻無確認機制，使作業計畫多未納入「經費概估」必要項目，且除「維修及補強建議」外，內容與定期檢測報告書如出一轍，觀光署未能督促管理處落實辦理，核有疏失。

監委說，觀光署對於所轄178條步道，雖有巡查缺失案件列管機制，但112年度竟有數十筆列管超過4個月仍未完成修繕，或因經費不足無法修繕，顯見未善加運用空間資訊整合平台落實步道管理。

監委也說，野柳地質公園女王頭木棧道部分鋼構件及螺栓鏽蝕問題存在已久，目前只以木製橋墩包覆，應審慎評估後續處理方式；另近年地方政府為發展觀光增建空中步道，相似性卻過高，造成遊客稀少或荒廢，觀光署應強化與地方溝通並督促改善。

橋梁 監察院

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