風水問題？北市議會連3議員遭搜索 議會人員：有拜拜了

台北市民進黨市議員陳怡君，今天上午住家、服務處和議會研究室等地遭士檢搜索，歷經2小時被帶回複訊，恐與詐領助理費有關。陳怡君是繼市議員陳重文涉監視器案、應曉薇涉京華城案後，市議會本屆第3位任內遭檢方搜索的市議員，市議會被懷疑是不是風水出了問題？議會人員說，該拜的都拜了。

陳怡君被搜索，案由為貪汙治罪條例「利用職務機會詐取財物」及刑法「使公務員登載不實」，據傳與人頭詐領助理費有關；台北市議會本屆議員，陳重文去年因涉監視器案遭羈押，目前獲交保繼續參與議事運作，另一議員應曉薇涉京華城案仍在羈押中；今年一開春，元宵節上午，陳怡君也被檢調帶走。

議會人員指出，助理費案像是「地雷」，踩雷的議員不少，最早有前議員童仲彥，已因案服刑；上屆有「甜心議員」之稱的無黨籍議員林穎孟，也被控在議員任內詐領助理費遭判刑，仍可上訴。另外，新黨前市議員潘懷宗，被控詐領助理補助費，獲判緩刑，但褫奪公權，失去議員資格。

另外，台北市議會資深「十連霸」前議員陳政忠，因涉犯宏福建設炒股掏空案，最高法院依證券交易法操縱股價、公開說明書記載不實分別判刑4年、2年定讞，也在本屆議員任內被發監執行解職。