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陳其邁來電！蔡英文：沒想到他為了吉伊卡哇打給我

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文昨天透露，接獲高雄市長陳其邁來電，「沒想到他竟然為了吉伊卡哇燈籠，打電話給我」。蔡英文也錄製影片，親自組裝吉伊卡哇燈籠，不到一天就吸引逾6萬網友按讚。圖／擷取自蔡英文臉書影片
前總統蔡英文昨天透露，接獲高雄市長陳其邁來電，「沒想到他竟然為了吉伊卡哇燈籠，打電話給我」。蔡英文也錄製影片，親自組裝吉伊卡哇燈籠，不到一天就吸引逾6萬網友按讚。圖／擷取自蔡英文臉書影片

前總統蔡英文卸任後人氣依舊，她昨天透露，接獲高雄市長陳其邁來電，「沒想到他竟然為了吉伊卡哇燈籠，打電話給我」。蔡英文也錄製影片，親自組裝吉伊卡哇燈籠，不到一天就吸引逾6萬網友按讚。

今天是元宵節，蔡英文昨在臉書貼出影音表示，她以為卸任後不會接到陳其邁的電話，沒想到他竟然為了吉伊卡哇燈籠，打電話給她。蔡英文說，高雄冬日遊樂園，活動到這周末，地點在高雄愛河，「喜歡吉伊卡哇的朋友，不要錯過了」。

此外，蔡英文今也在臉書祝福國人元宵節快樂，她說，今天突發其想煮「貓掌元宵」，外面沒得買，「只有我家有」。

蔡英文表示，她知道，全台灣各地今天都有活動，趁著天氣不是太冷，大家不妨與家人、朋友、伴侶相約，出門走走吧。「我也要祝福全體國人平安健康、佳節團圓愉快！」

蔡英文今也在臉書祝福國人元宵節快樂，她說，今天突發其想煮「貓掌元宵」，外面沒得買，「只有我家有」。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文今也在臉書祝福國人元宵節快樂，她說，今天突發其想煮「貓掌元宵」，外面沒得買，「只有我家有」。圖／取自蔡英文臉書

元宵節 吉伊卡哇 蔡英文

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