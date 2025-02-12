陳其邁來電！蔡英文：沒想到他為了吉伊卡哇打給我
前總統蔡英文卸任後人氣依舊，她昨天透露，接獲高雄市長陳其邁來電，「沒想到他竟然為了吉伊卡哇燈籠，打電話給我」。蔡英文也錄製影片，親自組裝吉伊卡哇燈籠，不到一天就吸引逾6萬網友按讚。
今天是元宵節，蔡英文昨在臉書貼出影音表示，她以為卸任後不會接到陳其邁的電話，沒想到他竟然為了吉伊卡哇燈籠，打電話給她。蔡英文說，高雄冬日遊樂園，活動到這周末，地點在高雄愛河，「喜歡吉伊卡哇的朋友，不要錯過了」。
此外，蔡英文今也在臉書祝福國人元宵節快樂，她說，今天突發其想煮「貓掌元宵」，外面沒得買，「只有我家有」。
蔡英文表示，她知道，全台灣各地今天都有活動，趁著天氣不是太冷，大家不妨與家人、朋友、伴侶相約，出門走走吧。「我也要祝福全體國人平安健康、佳節團圓愉快！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言