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勞動部北分署職人講堂20日開講 聚焦運動傳媒行銷

中央社／ 台北12日電

協助青年掌握就業趨勢，勞動部勞動力發展署北分署今天表示，20日將舉辦今年度首場職人講堂，包括後續場次共10場，聚焦正夯的運動傳媒及行銷，開拓青年職涯新視野。

北分署今天發布新聞稿指出，近年全球運動產業發展迅速，台灣也迎來多項國際賽事，推動體育媒體、賽事行銷、運動科技等相關領域的蓬勃發展，帶來大量的就業機會，其中體育新聞與運動轉播人才需求大幅提升，為有志於投入該領域的青年開啟更多可能性。

北分署表示，今年度職人講堂將於20日陸續登場，主題鎖定近年來炙手可熱的運動傳媒與行銷，預計舉辦10場，涵蓋運動傳播、文化創意、數位行銷、科技研發等多元產業，讓青年透過專業人士的親身經驗，掌握關鍵職場趨勢，汲取實用職涯建議。

北分署指出，首場講堂特別邀請緯來體育台主播張立群，分享他在運動傳播領域的職涯發展歷程，剖析產業趨勢，並探討如何在快速變遷的媒體環境中應對挑戰，鼓勵青年勇於探索，掌握未來職涯發展契機，歡迎對影視產業、主播職涯或運動傳播有興趣的青年朋友踴躍參加。

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