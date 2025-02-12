【專家之眼】美行可以加人-李安鼓舞我們

美國時間2月8日晚上，得獎機器李安又得獎了，這一次是得到美國導演同業公會（Directors Guild of America，簡稱DGA）所頒發的「第77屆終身成就獎(Lifetime Achievement Award)」，該獎項為 DGA 最高榮譽，自該獎創立以來，88年中，僅有 36 位導演獲此殊榮，而李安是第37人，也是獲得此獎的首位華人。

李安是怎麼成功的呢？相信很多人對這個問題都很有興趣。誰不希望成功呢？

史記作者司馬遷鑒於自己的遭遇，曾經問過上蒼，他說：「或曰：『天道無親，常與善人。』…...。若至近世，操行不軌，專犯忌諱，而終身逸樂，富厚累世不絕。或擇地而蹈之，時然後出言，行不由徑，非公正不發憤，而遇禍災者，不可勝數也。余甚惑焉，儻所謂天道，是邪非邪？」司馬遷長長數百言，其實就是一句話，為什麼我們眼睜睜看到的都是善有惡報，惡有善報，這公平嗎？

司馬遷「或曰」的「或」就是指老子。老子說：「天道無親，恒與善人」，「恒」就是永遠，善永遠是戰勝惡的，這就是老子的意思，只不過，一般人眼光淺短，只看眼前，只看到看得到的，自然看到很多例外。事實上，從來沒有例外。雖然，司馬遷遭遇宮刑，但是他不因此而放棄使命，完成了史記，至今，有誰不知道司馬遷？而曾經那些王侯將相：夏桀、商紂、秦始皇…，如今又在哪裡？早已隨風而逝，這就是老子的意思，也是真理。

完全不用悲觀，一個事實是：固然有些善人短命，但也有很多善人長壽；固然有些小人得志，但不可能所有小人都得志，不是嗎？

君子得志與小人得志的差別在哪裡？孔子說：「君子坦蕩，小人長戚」，君子得志，不會提心吊膽；小人得志卻一定是提心吊膽，整天疑神疑鬼，害怕東窗事發、恐懼被人暗殺；君子不得志與小人不得志的差別在哪裡？君子不得志不會鬱悶，平常心做自己該做的事；小人不得志，那可就要惶惶不可終日了。因此，君子樂得作君子，小人冤枉作小人，這是再清楚不過了。

不是只有壞人才能成功，因善良而成功的例子多的是，李安就是：不用遵守潛規則、不用被玩、不用走後門、不用拍馬屁、不用送紅包、不用犧牲自己的老婆、不用噁心、不用花言巧語、不用虛偽、不用有個有錢有勢的老丈人、不用說壞話、不用裝腔作勢、裝神弄鬼、不用挖陷阱、不用傷害別人、不用出賣靈魂…，完全可以的，你看，上面哪一件事情，李安做了？

那麼，李安是怎麼成功的呢？溫良恭儉讓。李安是真正的溫良恭儉讓，不像有些人是裝出來的。其中，什麼是「良」？錢穆說是「易善」、朱熹說是「易直」、李澤厚、傅佩榮、毛子水說是「善良」，我的理解則是「厲害」，也就是能解決難題。因此，自認善良的你，如果你還沒成功，問問自己，是不是寬厚、能力高強、虔敬、克制、不爭？溫良恭儉讓，一句話，有愛，因為李安有愛！