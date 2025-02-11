快訊

高雄分屍凶嫌長這樣？網友用AI繪圖 專案人員曝「有9成像」

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

外交部文化部攜手推文化外交 拚大阪世博國際能見度

中央社／ 台北11日電

外交部林佳龍文化部李遠今天首次進行雙部長層級會議，就日本大阪「2025世界博覽會」、推動「歐洲台灣文化年」等文化活動共同研商合作方向，林佳龍盼藉今年國際重要活動契機，攜手推廣台灣軟實力，擴大國際能見度。

同時，外交部規劃發起「尋找台灣」的全球網路社群活動，盼藉此擴大台灣參與世博的國際關注度。

外交部發布新聞稿指出，外交部長林佳龍今天邀請文化部長李遠舉行雙部長會議，討論加強合作推動文化外交事宜，這是兩部首次舉行雙部長層級會議，外交部政務次長吳志中及文化部政務次長王時思亦與會。

外交部表示，林佳龍及李遠針對多項合作計畫進行討論，包括運用4月至10月在日本大阪關西舉辦的「2025世界博覽會」，結合外交與文化資源擴大台灣國際能見度，以及藉由9月及11月故宮博物院文物赴捷克及法國展出等多項文化活動，推動2025年為「歐洲台灣文化年」。

林佳龍於會中表示，延續2024年外交部和文化部合作參與巴黎「文化奧運」的成功經驗，盼藉今年國際重要活動契機，攜手推廣台灣軟實力，進一步提升台灣國際形象。

林佳龍指出，外交部規劃於大阪世博期間與參展友邦共同舉辦友好活動，深化邦誼並落實「榮邦」精神。外交部也將與文化部合作安排藝文表演，展現台灣多元文化風貌，並將配合政府整體規畫，強化國際文宣策略。

在推動「歐洲台灣文化年」方面，林佳龍表示，不僅將有百件故宮文物赴捷克及法國展出，外交部更將與文化部攜手，盤點並促成台灣本年於歐洲舉辦的藝文活動，協調配套文宣、合作產製推廣素材，並串連駐歐洲各館處擴大宣傳，使歐洲民眾透過一系列文化活動深入了解台灣豐厚的文化底蘊，進而認同台灣與歐洲共享的民主價值。

林佳龍強調，「部部都是外交部」，唯有整合各部會資源，才能發揮台灣在國際上的最大效益，而文化外交正是其中關鍵一環。未來外交部將持續與文化部攜手，以文化為橋梁，連結世界、拓展台灣的國際影響力。

外交部 文化部 李遠 林佳龍

延伸閱讀

外交部攜文化部共推文化外交 擴大台灣國際能見度

期待交流 林佳龍感謝美日聯合聲明支持台海穩定

海底電纜頻遭破壞 林佳龍：凸顯民主國家應加強合作

林佳龍與農青大使圍爐 滿滿台灣味

相關新聞

平鑫濤前妻林婉珍95歲辭世 反轉命運成瓊瑤筆下女畫家

資深水墨畫家林婉珍4日辭世，享壽95歲。她是平鑫濤前妻，因為瓊瑤的介入而結束婚姻，如今三人相繼辭世，為這段轟動一時的三角...

保母低薪缺退場機制 托盟籲調薪、建制度

「台灣生育率逐年降低，保母調薪與退場機制要更完善！」托育政策催生聯盟11日召開記者會指出，除了幼兒園以外，保母相關機制也很久沒有改善，呼籲衛福部規定地方縣市政府調薪頻率與最低幅度，還有建立退場機制。民團代表李庭欣強調，保母應制定違規記點制度，減少虐兒等托育事故、增加家長將孩子給保母帶的信心。

屢被關心動向 管中閔親回應：不要再問了我還沒有退休

台大前校長管中閔今天在臉書曬出夫妻在美國度假照片，他表示，短暫假期結束了，在藍天白雲中再輕鬆一下，回去後就要開始上課，「...

南韓校園命案 8歲女童放學後遭女老師持刀刺死

南韓校園近日傳出一起凶殺命案，一名年僅8歲的女童放學後遭到40歲女老師持刀殺害，女老師隨後疑似自殘，已被送醫治療，詳細案情仍有待調查釐清。 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

屢犯小錯無法可罰 民團籲建計點制讓「地雷保母」退場

保母違規新聞事件，讓許多家長不敢送托孩子，政府雖祭出居家托育人員（保母）消極資格限制，例如曾涉兒虐、性侵者將廢止登記證。...

電費恐將調漲 張嘉郡：不檢討能源政策都不治本

經濟部長郭智輝日前透露電費將調漲，國民黨立委張嘉郡今天透過新聞稿表示，台電連年虧損，問題出在能源政策，執政黨一意孤行，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。