愛沙尼亞惠台可短期駕車 外交部：研擬互惠待遇

外交部今天表示，即起持台灣駕照正本、國際駕照正本以及台灣駕照的愛沙尼亞文譯本，就可以在愛沙尼亞短期駕車，台灣政府另依互惠原則，正在研議提供愛沙尼亞對等的待遇。

外交部上午舉行例行記者會，外交部歐洲司副司長李秀窈表示，愛沙尼亞氣候部交通署近期在官網公告，凡持有台灣有效駕照的台灣人，在愛沙尼亞停留期間不超過12個月者，自即日起持台灣駕照正本、國際駕照正本，以及台灣駕照的愛沙尼亞文譯本就可以在愛沙尼亞駕車。

至於如何取得台灣國際駕照的愛沙尼亞譯文，李秀窈說明，民眾可以到愛沙尼亞的司法部網站宣誓翻譯員網頁，依據網頁所列的翻譯員清單，民眾可以自行擇定並聯絡翻譯員，將台灣駕照資訊翻成愛沙尼亞文。

李秀窈提醒，翻譯費用一般為60至100歐元不等，通常在2到3個工作日後，可以取回愛沙尼亞文的紙本或電子譯本，譯本不需要再經過台灣外館驗證，直接搭配台灣駕照與國際駕照就可以直接使用。

李秀窈指出，這項措施便利短期赴愛沙尼亞商旅的台灣人，外交部對愛沙尼亞政府提供台灣人此項待遇表示歡迎與感謝。而交通部現在也另外依據互惠原則，正在研議提供愛沙尼亞對等的待遇。

至於希臘愛琴海觀光度假勝地聖多里尼近日地震不斷，希臘政府已宣布當地進入緊急狀態，且預計至少執行到3月1日。

李秀窈提醒，有意前往當地旅遊或洽公的民眾提高警覺，隨時注意希臘政府公告，避免進入已經遭劃定為危險或地質脆弱的特定區域。如果在希臘境內需要緊急急難救助，可以就近撥打駐希臘代表處緊急聯絡電話，或是請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心。

此外，媒體詢問，「人工智慧行動高峰會」於法國時間10、11日2天在巴黎登場，全球領袖齊聚，台灣是否有派員出席。

李秀窈表示，台灣政府高度關注人工智慧未來發展及國際規範的相關討論，外交部樂見無任所大使、前數發部長唐鳳應邀分享台灣如何透過民主方式制定AI運作相關規畫的經驗，以及台灣企業、民間業者及公民社會代表也有參與討論。