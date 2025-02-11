保母低薪缺退場機制 托盟籲調薪、建制度

「台灣生育率逐年降低，保母調薪與退場機制要更完善！」托育政策催生聯盟11日召開記者會指出，除了幼兒園以外，保母相關機制也很久沒有改善，呼籲衛福部規定地方縣市政府調薪頻率與最低幅度，還有建立退場機制。民團代表李庭欣強調，保母應制定違規記點制度，減少虐兒等托育事故、增加家長將孩子給保母帶的信心。

保母低薪沒人想當

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀表示，聯盟主要2個訴求是保母調薪與違規記點退場制度。她說，調薪是地方政府該做的，但縣市首長不願意得罪選民，而保母管理規格提升，中央擔心得罪保母也不敢做。劉毓秀強調，世界競爭力國家前10名中，有5國是以保母做為主要托育方式，生育率維持很好的法國也是。

發言人黃喬鈴指出，保母所得是「托育費用」乘以「收托兒童人數」，調整的依據是社會局邀請專家學者成立制度委員會。但據調查顯示，全台居家保母的全職收入約2.6萬到3.8萬之間，由於中央政府沒有制定保母調薪頻率與幅度，地方也「調薪慢、加薪少」，導致保母的薪資持續低廉、仍有人力荒。

聯盟呼籲，衛福部應該即刻要求各縣市檢討現行托育費用，甚至制定行政規範明定調薪的頻率與最低標準。黃喬鈴說，在家長托育補助連年提高下，在不超過家庭所得支配4%的前提下，仍有8成縣市的保母有調薪空間

缺失應記點讓父母知

彭婉如基金會居家托育組組長李庭欣則說，現行「居家托育管理制度」缺乏對於違規累犯者的退場機制，就算保母不調整、改善照護品質，或只針對單一違規行為進行改善，依舊可以從事托育工作，違規不斷的保母僅有輔導，除非犯下大錯才有機會退場，導致家長對保母信心不足，且難區分品質好壞的保母。

「要有違規記點制度，才可以讓家長了解保母過去的照護紀錄！」李庭欣強調，需要透過記點制度，若集滿一定點數就要退場，可效法《道路交通管理處罰條例》建立記點違規退場制度。

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