回收業擬開放移工 勞部：本勞1人以上即可申請

環境部今天就廢棄物處理、回收業開放申請移工進行研商。業者擔心回收廠勞工本來就少而無法達到移工核配人數。勞動部釋疑，若符合申請資格、在投保期間平均至少有1名本勞，就可以申請。

環境部資源循環署今天舉辦「環境部資源循環署審查應回收廢棄物回收處理業、廢棄物處理機構申請引進移工之雇主資格認定作業要點」（草案）研商會。

根據草案，具申請資格的業者包含向環保主管機關完成登記的應回收廢棄物回收業、無工廠登記應回收廢棄物處理業；取得環保主管機關核發廢棄物處理許可證的無工廠登記公民營廢棄物處理機構。

業者關心，由於許多回收場人力稀缺，且很多年事已高，單一場址可能只有1、2人，若按製造業移工B級核配比率20%來算，擔心未達能申請移工的比例。

另外，會中也有業者提出希望能放寬僑外生申請，如擔任司機等職務。

移工核配的問題，勞動部回覆，按現有規定，事業單位申請移工是依當月前2個月之前一年雇用員工投保平均人數再乘20%來核配，小數點後首位數能進位，也就是若只有本勞1人（1x20%=0.2），也可以申請1名移工。

勞動部表示，僑外生留台需要中階工作，有一定薪資要求，如去年放寬的旅宿業初聘薪資門檻為新台幣3萬元、續聘3.3萬元，且需再進行法制作業；目前規劃尚未跨到資源循環產業，後續還是要回到主管機關評估，

勞動部並建議循環署，在受理審查必要時加入實際訪查機制，若發生爭議事件可以釐清。

循環署表示，未來相關單位若要申請移工，需先向循環署申請資格認定，接著才向勞動部申請招募許可；草案最快3月底前完成法制程序，配合勞動部法規修正，希望第二季就能讓相關業者申請移工。

循環署說，實際訪查部分會進一步考量，如一次申請人數較多、或工作場域可能會處理有害化學物質等；若有需要也會請地方環保局協助訪查。