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屢犯小錯無法可罰 民團籲建計點制讓「地雷保母」退場

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
托育及就業政策催生聯盟點出疑慮，許多保母利用托育時間外出，讓小孩趴睡等「小違規」不斷累犯，讓孩童深陷危機，目前卻無法可罰。記者林琮恩／攝影
托育及就業政策催生聯盟點出疑慮，許多保母利用托育時間外出，讓小孩趴睡等「小違規」不斷累犯，讓孩童深陷危機，目前卻無法可罰。記者林琮恩／攝影

保母違規新聞事件，讓許多家長不敢送托孩子，政府雖祭出居家托育人員（保母）消極資格限制，例如曾涉兒虐、性侵者將廢止登記證。托育及就業政策催生聯盟點出疑慮，許多保母利用托育時間外出，讓小孩趴睡等「小違規」不斷累犯，讓孩童深陷危機，目前卻無法可罰，呼籲政府建立違規計點制，避免家長把孩子交到此類地雷保母手中。

彭婉如基金會居家托育部組長李庭欣表示，針對屢犯小錯的保母，目前無法可罰，居家托育中人員予以輔導後，只要限期改善，就能繼續從事托育工作，但就實務觀察，不少保母大錯不犯，卻是不斷犯小錯，難以透過每次抽查，有效排除風險行為，呼籲政府建立違規記點機制，違反規病者一次記1至3點不等，記滿6點時，公告保母身份並暫停收托，5年內暫停收托2次，就廢止登記證。

為避免孩童窒息過世，衛福部國健署宣導不該讓孩子趴睡，李庭欣表示，日前一位保母，被托育訪視人員發現讓孩子趴睡，並介入輔導，因現行法規缺乏規範，對方有恃無恐，竟稱「我不改你也不能拿我怎樣」，在小錯不罰的情況下，很難養成托育人員遵守法規照顧孩子的法尊意識。

李庭欣表示，保母最常犯的托育小錯，是在托育時間外出購物，把孩子獨留家中，或交給非照顧專業的其他家庭成員照顧，此外，也常有保母超收兒童，卻隱匿不報，地方政府居托中心訪視人員不定時抽查，才發現家中多出好幾位孩子，且此類違規事項容易交叉出現，讓托育品質堪憂，只要稍有閃失，危機隨時都有可能發生。

現行規範下，屢犯小錯的托育人員，在帳面上與嚴謹、專業的優良保母無異。李庭欣表示，家長選擇保母時，難以做出區隔，設置托育人員違規記點機制，公告違規次數多的保母，才能避免家長不慎與地雷保母合作，達到風險管理、品質管控效果，尤其居家托育收托以未滿2歲幼童為主，應在釀成災害前，設下風險管控的防火牆。

保母 托育

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