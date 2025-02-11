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電費恐將調漲 張嘉郡：不檢討能源政策都不治本
經濟部長郭智輝日前透露電費將調漲，國民黨立委張嘉郡今天透過新聞稿表示，台電連年虧損，問題出在能源政策，執政黨一意孤行，只要能源政策不檢討改進，任何方案都是治標不治本。
張嘉郡表示，台電虧損不是去年才造成，政府去年已漲過電價，立法院也同意撥補1千億元，但仍無法解決虧損問題。
張嘉郡說，台電從金雞母變成賠錢貨，問題出在能源政策上，但政府不願面對現實，也聽不進在野黨呼籲應檢討能源政策的建議，也不思考重啟核能，才會造成如今的窘境。
張嘉郡指出，核能成本每度電只要1元，但執政黨為了反核，使用成本高的天然氣，最貴的時候每度高達6元，光電風電每度電也將近6元，這才是最根本的問題，也是台電虧損主因。
張嘉郡呼籲，政府應務實面對能源政策，檢討能源配比，調整購電政策，降低購電成本，不然任何方案都只是治標不治本，漲電價和撥補經費會變常態化，最終還是轉嫁給全民埋單。
張嘉郡也喊話說，郭智輝自己是業界出身，不要反過來扒產業的皮，應該思考改變能源結構，而不是一直把錯誤政策的成本轉嫁給人民，只想著去菲律賓種綠電，這根本是本末倒置。
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