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蕭副總統：台灣不只半導體強 還有很多世界冠軍

中央社／ 台北10日電
第一銀行「多元社群平台」與「智慧地圖平台」分別拿下玉山獎最佳人氣品牌類及最佳產品類全國首獎殊榮，總經理李嘉祥（左）獲副總統蕭美琴（右）接見表揚，並擔任受禮代表。總統府／提供
第一銀行「多元社群平台」與「智慧地圖平台」分別拿下玉山獎最佳人氣品牌類及最佳產品類全國首獎殊榮，總經理李嘉祥（左）獲副總統蕭美琴（右）接見表揚，並擔任受禮代表。總統府／提供

副總統蕭美琴今天接見國家建築金質獎及國家品牌玉山獎得獎代表時說，「台灣不只半導體強，我們還有很多其他世界冠軍」；政府會做大家的後盾，讓台灣持續成為世界的冠軍。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午接見「第26屆國家建築金質獎」及「第21屆國家品牌玉山獎」得獎代表。

副總統致詞感謝大家對國家整體產業的貢獻，並恭喜所有獲獎公司和品牌。

她說，在建築領域，過去傳統觀念認為商辦就是要堅固、耐用，現在則導入設計、環境、環保、節能減碳等各項國際指標。除了商辦，國家基礎建設也有賴政府與民間協力，從電網、數位串流韌性到各種交通服務等，都需要大家共同努力。

蕭副總統說，過去很多國際媒體都聚焦在台灣的半導體產業，但她認為台灣不只半導體強，還有很多其他世界冠軍。政府長期推動的「國家品牌玉山獎」及「台灣精品獎」，都是希望能在全球面臨經濟結構、地緣政治、節能減碳、淨零轉型及AI數位轉型等挑戰時，成功脫穎而出，而獲獎者就是社會上其他百工百業的典範及標竿，希望透過大家的成功，帶動台灣各個產業領域以Team Taiwan之姿，一起往前邁進。

副總統指出， Team Taiwan是由百工百業相互交織，成為國際上不可替代、具有競爭力的產業鏈及生態系。今天在場的獲獎者不只是參與者，更是領導者及標竿，她也期勉所有產業在面對各式國際環境變化和挑戰過程，更具韌性，政府會做大家的後盾，讓台灣持續成為世界的冠軍。

半導體 品牌 建築 蕭美琴

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