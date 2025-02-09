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台南楠西地震災民住棚帳天寒地凍只能「多蓋幾層棉被」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市楠西區灣丘里一帶有災民因住家被震毀，目前還住在帳棚。圖／取自潘羽安臉書
台南市楠西區灣丘里一帶有災民因住家被震毀，目前還住在帳棚。圖／取自潘羽安臉書

寒流南下影響，氣溫顯著下降，這兩天地震仍頻傳，除了怕地震，還要防嚴寒，處境堪憐，台南市楠西區地震災民還有人住在帳棚裡，尤其是較偏僻的灣丘里，在協勝宮前約有30人仍住在帳棚，面對寒流來襲，居民只能多蓋幾層棉被加上暖暖包度過寒冬，災民希望不論是組合屋或房屋重建能加速進度，早日有棲身之所。

1月21日嘉義大埔芮氏規模5.6地震以及後續數起餘震，台南市楠西、玉井是重災區，台南市府受理「建築物損壞評估」逾3000多件以上，除了紅單和黃單外，許多未貼單的房子也無法住人，除了依親外，另外就是住在綠柏園收容中心，但灣丘里較遠，有些人不願離開，就在協勝宮前搭帳棚，目前約還有30人左右。

灣丘里長龐順吉的太太潘羽安說，寒流來之前，棉被和暖暖包、保暖衣物等物資都已進來，各界捐贈物資並不缺乏，但住帳棚還是比不上自家房子，除了多蓋幾層棉被，大家心情比天氣冷是面對未來重建感到茫然，目前收容所以老人、低收和紅單住戶為主，多數人無法進住，市府已合媒合經濟部南水分署的舊宿舍區搭建組合屋，希望能夠加快進度，讓災民早點搬入。

楠西在地人版主呂英瑛說，街上住帳棚的只有零星少數，天冷只能多蓋幾床棉被，災民「現在沒有頭緒、 人心惶惶」是，對租屋津貼，社會局和都發局條件不同，感到無所適從，還有後續的組合屋安置及重建進度、條件等，都是災民間互相傳來傳去，問區公所也無人作主，無人提供正確的資訊，希望市府有統一窗口定期對外公布訊息。

台南市楠西區灣丘里一帶有災民因住家被震毀，目前還住在帳棚。圖／取自楠西在地人
台南市楠西區灣丘里一帶有災民因住家被震毀，目前還住在帳棚。圖／取自楠西在地人
台南市楠西區灣丘里一帶有災民因住家被震毀，目前還住在帳棚。圖／取自潘羽安臉書
台南市楠西區灣丘里一帶有災民因住家被震毀，目前還住在帳棚。圖／取自潘羽安臉書

台南 地震 寒流

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