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聯合報一周大事2/2~2/8
國內
3日：在民進黨立法院黨團總召柯建銘鼓動「大罷免」之際，賴清德總統今天首度出席大陸台商春節活動，在致詞結束後，廈門台商協會副會長葉永松起身對賴大喊「當家不鬧事」、「反對大罷免」。
5日：台鐵董事會今天通過票價調漲案，平均漲幅百分之廿六點八，台北至高雄自強號票價從八二四元漲至九七五元，方案將送交通部費率審議委員會審議，新票價最快上半年實施。
7日：高雄張姓老翁涉嫌殺害趙林（冠夫姓）姓老婦分屍，檢警過濾失蹤人口、並採擷他住處血跡及生物跡證，比對出張翁的大嫂及另一名張姓婦人都慘遭毒手，至少三人遇害；警方在運河陸續撈到手掌等屍塊。
國外
3日：美國總統川普宣布四日起對中國大陸加徵百分之十關稅、對加拿大與墨西哥課徵百分之廿五關稅，讓貿易戰迅速升溫。大陸表達強烈不滿，加拿大與墨西哥也宣布對美商品徵收報復性關稅。
4日：瑞典中部奧勒布羅市（Orebro）一所成人教育中心發生槍擊事件，造成包括槍手在內十一人死亡，瑞典總理克里斯特森說，這是瑞典史上最嚴重的大規模槍擊事件。
7日：北韓去年底派兵協助俄羅斯在庫斯克州擊退烏軍，近日傳出北韓兵因遭蒙重大損失，甚至已撤離前線。烏克蘭總統澤倫斯基7日表示，北韓兵已重返庫斯克前線，並發動新的攻擊。
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