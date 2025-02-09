聯合報一周大事2/2~2/8

1956年2月8日，為大陳義胞遷台一周年紀念日，宜蘭縣蘇澳鎮的漁業義胞新村落成典禮，自大陳地區撤退來台的1萬9000餘名忠貞義胞，已有9000餘人遷入由美援興建、已落成的新村中居住，將在自己的新居中，歡度春節。其中宜蘭縣蘇澳鎮的漁業義胞新村落成典禮，當日上午11時在嶺腳地方盛大舉行。中央、省市各界首長及外賓等三百餘人均被邀請前往觀禮，時任台省府主席嚴家淦以義胞就業輔導委員會主委身份偕副主任委員祝紹周曾前往主持，甫遷入新村的義胞1000餘人也熱烈慶祝，並向主持輔導工作的各首長獻旗致歡，以示謝意。

2025-02-08 09:00