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專訪吳明賢／年輕人追求生活和工作平衡是對的 「責任在我們」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢今天接受本報專訪時說，自己不但無意苛責年輕人而是贊同他們，他盼自己在退休前，還能「當烏鴉」為醫療前景發聲，盼搖動制度讓台灣醫療永續發展。本報資料照片
台大醫院院長吳明賢今天接受本報專訪時說，自己不但無意苛責年輕人而是贊同他們，他盼自己在退休前，還能「當烏鴉」為醫療前景發聲，盼搖動制度讓台灣醫療永續發展。本報資料照片

台大醫院院長吳明賢日前批評，健保資源錯置，讓年輕醫師犧牲善良才獲得應有報酬，引發各界討論，有人認同有人認為他拿醫德勒索年輕醫師。吳明賢今天接受本報專訪時說，自己不但無意苛責年輕人而是贊同他們，他盼自己在退休前，還能「當烏鴉」為醫療前景發聲，盼健保制度能轉變，別讓台灣步入南韓無人想當急重症醫師後塵。

吳明賢說，作為台大院長，他如今最想做的，一是建立台大醫院人才、制度、和文化的優勢，繼續守護台灣下一個百年的健康；二是改革健保，維護醫療及醫界的生態。他自知，兩件事都很難，「但是我會盡力」。

「培養未來醫師是台大醫院的任務。」吳明賢表示，觀察醫界現狀，自己深感制度設計及資源分配會影響人才流向，人才培育並不容易，神經外科住院醫師要花6年才能升上主治醫師，養成醫美醫師只要2年。若健保持續以論量計酬方式，再不保障急重難罕科別，未來嬰兒潮老醫師退休後，台灣救命科別恐不復存在。

● 考量薪資、生活品質 年輕醫師離開救命科

吳明賢在新書發表會上說新竹台大分院一年內就有4名神經外科醫師離職，有人被70萬元月薪挖角，引發醫界討論。他表示，薪資不是這些醫師的唯一原因，應醫院評鑑要求，新竹台大分院、竹北院區、竹東院區神經外科都必須主治醫師24小時待命處理緊急手術，總院已派神經外科主任坐鎮支援。他任內持續努力爭取提高同仁的薪資，但公立醫院薪資受制度規範，最高只能給到50萬，但至少要讓醫師生活品質受到保障。

許多年輕醫師考量薪資與生活品質，紛紛用腳投票，救命科別投入者漸少。吳明賢表示，急重難罕科別訓練長、工作壓力大、醫療糾紛多，「其實年輕人還是很怕醫糾」，這本來就較容易讓人卻步，但是也因為是「救命科」才會有醫療糾紛。不過「年輕人是對的」，年輕人說要慢活，要工作與生活平衡，這是他這一代人不敢想的。他贊同且支持年輕人注重工作和生活平衡、慢活樂活的態度。

● 制度若不改 醫療體系5年內面臨崩壞

「我不是要批評年輕人，他們離開醫院反而是我們的責任，不是他們的責任。」吳明賢澄清說，醫界前輩認為醫學是志業而非職業，此想法卻被年輕世代認為是道德勒索。台灣急重難罕科別需要年輕醫師投入，就應務實改善制度，否則醫療將會崩壞。

吳明賢也提出他的擔憂，今年台大預計招募17名外科住院醫師，招募三輪招到15名，簽約後又跑掉3名，剩12名。兒科要招13名，最後只招到8名。這是過去未有的現象，健保資源分配再不往救命科別，未來5年後戰後嬰兒潮醫師退休，包括他自己，全台恐面臨急重難症沒有醫師的窘境，醫療體系面臨崩壞。

國內醫學生設有限額，每年人數固定，吳明賢表示，若健保制度不提供保障，年輕人「用腳投票」離開急重症科別，轉向不必待命，收入更多的五官科，皮膚科、醫美等科別任職，「不該指責年輕人往錢看，而該憂心健保可否永續經營，醫界傳統能否傳承。」

「年輕人逐水草而居，追求高薪不是壞事。」吳明賢表示，若制度設計良好，讓醫師做有價值的事，可獲得相應報酬，但現行健保支付並未追求論質計酬，直接反映在年輕醫師就業選擇。

「內、外、婦、兒」等傳統科別失寵，除薪資待遇外，也因這些救命科別值班、待命需求高。吳明賢表示，自己常舉辦院內座談，認同年輕人追求生活品質，希望兼顧工作與生活想法。外科、兒科等醫師必需值班，隨時待命回醫院緊急手術，所賺薪資又比皮膚科等自費比率高的科別少，雙重打擊下，當然會走人。

吳明賢說，戰後嬰兒潮醫師5年後大量退休，中生代、新生代醫師取而代之，成為國內醫療支柱，健保危機日漸升溫，但健保總額等設計讓民眾自費比率愈來愈高，讓救命科沒人要做。他說，自己是戰後嬰兒潮一員，「很擔心我退休後，急重難罕科別還在嗎？」

● 修訂主治醫師評審辦法 盼年輕醫適性發展

所以他擔任院長期間，致力提高年輕主治醫師資源。台大醫院醫師除看診、手術外，還要扛下教學、研究責任。吳明賢說，台大醫院是「胡椒鹽（服務、教學、研究）」醫院，要兼顧各面向發展，確實讓醫師壓力甚鉅，但「制度符合人性，能吸引人才，才能永續發展。」

吳明賢說，台大總院去年通過主治醫師評審辦法，今年開始實施，過去2年1次評審，要升任主治醫師，必須兼顧服務績效、教學成果、研究論文發表，且研究論文必須是第一作者或通訊作者才算數，但有些醫師善於開刀，不善寫論文，辦法修正後，擔任共同作者也算入研究績效，讓醫師適性發展，減輕負荷，盼留住人才。

擔任台大院長5年來，吳明賢不是第一次遭受外界批評，他說，最常被罵的項目是急診壅塞。吳明賢透露，自己每天上班第一件事是觀察急診病人候床情況，一旦發現壅塞，立刻要求各科室主管，騰出病房量能讓病人盡快住院。「有人說台大院長以病人多、急診人滿為患為榮，事實絕非如此。」而是很多病人等再久也不肯轉去別的醫院。

日前醫界倡議應保障點值一點一元，吳明賢扮演「關鍵少數」逆風反對，同樣飽受批評。他今天說明，一點一元不僅會讓政府財政崩壞，且即使醫界95％以上醫療決定都循規蹈矩，但人性使然，難免會有衝量問題，一點一元會讓醫療服務量爆發性成長，過度醫療、無效醫療將會失控。

● 自費大行其道 違健保設立初衷

「健保實施30年，必須改革，強化分級醫療。」吳明賢表示，台灣醫院分診所、地區醫院、區域醫院、醫學中心四級，看似沒問題，但病人能夠自由選擇醫師就診，結果病人都往醫學中心跑。

吳明賢認為，四級的分級醫療實施之前，缺乏良好的家庭醫師及轉診機制。病人可以自由選擇，無可厚非一定往最信賴的醫療院所跑，因為他們無法判斷自己是大病、小病。所以，他建議，應該要有可以「信賴」的家庭醫師制，才能做到好的轉診及分級醫療。

近期卻遇到醫護出走，受護病比限制，許多醫院關閉病床因應，私立醫院則聰明地關閉健保病床，影響民眾就醫權利，還能因關床賺更多，吳明賢說：「政府不該再允許大型醫院設立。」

因為現有的病床數目全開即已足夠，而且健保已在推在宅醫療（Hospital at Home)。醫院的醫護人力已經捉襟見肘，再開新的大型醫院，只是玩人力大風吹遊戲，而且台灣交通便利，實在不需要再增設那麼多大型醫院。

「全台人口減少，醫療支出卻愈來愈高，健保總額沒跟上，恐讓自費醫療大行其道。」吳明賢表示，隨醫療科技進展，許多過去無法治療疾病，可藉新式手術、藥物治療，但新型治療費用昂貴，甚至有醫院癌症病人出院要繳數萬元費用，「已違反健保設立初衷。」全民健保度建構在血汗醫護上，若不建立論質計酬支付制度，很難維持病人安全、醫療品質。

● 退休前寧願擔罵名 也要吶喊醫療永續

公衛專家、前衛生署副署長張鴻仁曾預言「2030年是健保大限」。吳明賢說，政府一定會「用葉克膜救健保」，加上健保來自民眾保費，收入來源固定，健保只要實施總額，把財務壓力給醫療院所，健保就不會倒，但台灣醫療卻會崩壞 。沒人要當急重症醫師，患者得不到救命醫療，醫院為持續運營發展自費醫療，民眾自掏腰包比率變高。他只能大聲疾呼，請政府盤點資源，拿出誘因，留住救命的醫療人才。

吳明賢語重心長地說，見諸國外實施總額給付的國家，無論在就醫可近性、可負擔性及醫療效率效能都會變差。台灣醫療卻仍能每年在世界的評比都名列前茅，而且以便宜的價格傲世，就知道這是建立在第一線醫護人員的不計較及犧牲奉獻上。但是不符合人性的制度，終究無法持久，最後受害的會是全民。

吳明賢說，自己評論時事常被各界責罵，就連自己老師都說，台大院長不必太常對外發言，省得被罵，尤其再5年就要退休，自己也可以安靜度過。但針對健保制度、台灣醫療前景擔憂日漸沈重，實在無法置之不管，他願意當醫界的「烏鴉」，在退休前持續吶喊，盼搖動制度讓台灣醫療永續發展。

健保總額 台大醫院 醫師

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