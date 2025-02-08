醫療體系崩壞逼出走 他嘆研究教學都是奢侈追求

台大醫院院長吳明賢日前提到，因為給付不合理、資源錯置，導致年輕醫生不願投入急重症科別，不應該讓醫師犧牲善良才能得到補償，引發對於醫療崩壞的討論。有醫師批評，根本是位高權重的人在講屁話，也有人認為，把責任跟工作要求加到醫師身上，做不到就被淘汰，「研究教學這些東西都是很奢侈的追求」，現在已不是靠光環就可以做下去的了。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學科醫師姜冠宇指出，現在的醫師就業環境跟以往大相逕庭，以前的醫師經過痛苦的訓練後，有機會在醫院獲得晉升，就算離開醫院開診獲利也不錯，但年輕醫師沒有機會晉升醫院主任、院長，而患者大多也習慣找老醫師求診，下一代處在競爭劣勢，是健保體制下被壓榨最慘的單位。

姜冠宇說，醫美訓練多得要靠付出額外心力去國外進修，與其說是醫德的問題，不如說是年輕醫師為職涯發展的選擇，更是醫師職涯的生存問題。吳明賢的看法是站在醫學中心思維，在社區醫院阿公級醫師還要輪班，這就是現今醫療困境。

台北市醫師職業工會秘書長、急診科醫師陳亮甫指出，這幾年房價、物價、生活消費都增加，醫師薪水相對持平，加上工作複雜度變高，「不只世代問題」，整個產業都在發生這樣的狀況，而急重症科別，本來就不是追求生活品質的人會久待的地方。

陳亮甫直言，很多都是中生代醫師轉換跑道，當然會衝擊教學、研究任務，人力問題是個惡性循環，如果覺得沒什麼人願意留下，新人也不進來，「研究教學這些東西都是很奢侈的追求」，光是好好把班上完、達到基本生活要求都無法，如何想教學研究？

陳亮甫認為，醫師這個職業在過去好像有些光環，會覺得眼前愈痛苦愈光榮、在被折磨的過程中享受帶來的附加價值，這些無法用金錢衡量。但現在這套說詞很多醫學生的認知中早已不存在，很多人選擇醫學系只是收入穩定、不用擔心之後的出路，可以養活家人。

政府一直說要挹注及重症資源，但這些都很空泛，陳亮甫坦言，臨床醫師其實感受不太到，醫師診察費、護理人員照護費用非常低廉，一天幾百元，「大家平常不計較沒差，但一計較起來會覺得現在的工作更加不值」。

針對吳明賢所說，有神經外科醫師以70萬月薪被挖角離開新竹台大分院，但醫師不應該為薪資犧牲善良。南部醫學中心急診醫師批評表示，根本是位高權重的人在講屁話，現在的醫療現場崩壞，急診收愈多病人、門診做愈多手術只會讓醫院賠錢，除非要醫師昧著良心讓患者做自費，因此醫師用腳投票離開醫院。

該醫師表示，現在急診塞床嚴峻，健保署還要推醫院個別總額制度，若不打破總額迷思，讓健保點值維持一點一元，恐怕會重演20年前，「邱小妹」淪為醫療人球找不到神經外科加護病房的慘況，呼籲人稱俠醫的吳明賢，帶動在急診開設類流感門診紓解急診病患壓力。