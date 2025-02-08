外科醫師招3輪仍缺人 台大院長：健保續存但醫療將崩壞

台大醫院長吳明賢日前有感而發，指健保不應該讓醫師犧牲善良才能得到應得的補償。他的說法引起討論，有醫師對未來醫療人力憂心，但也有年輕醫師認為爭取生活與工作平衡不應被道德綁架。吳明賢今天接受本報專訪強調，並非指責年輕人，而是憂心健保否永續，急重難罕的患者能否得到醫治。

年輕醫師考量薪資與生活品質，紛紛用腳投票，救命科別投入者漸少。吳明賢表示，「年輕人是對的」。年輕人說要慢活，要工作與生活平衡，這個是他我這一代不敢想的，而且注重工作與生活平衡，「年輕人才是對的」，他近年努力提升台大人的待遇，就是希望讓他們留在醫學中心。

但吳明賢也提出他的擔憂，去年台大預計招募17位外科住院醫師，招募3輪仍有5個缺額，甚至有3人半路改選其他科別，這是過去未有的現象，健保資源分配再不往救命科別，未來五年後戰後嬰兒潮醫師退休，包括他自己，全台恐面臨急重難症沒有醫師的窘境，醫療體系面臨崩壞。

國內醫學生設有限額，每年人數固定，吳明賢表示，若健保制度不提供保障，年輕人「用腳投票」離開急重症科別，轉向不必待命，收入更多的五官科，皮膚科、醫美等科別任職，「不該指責年輕人往錢看，而該憂心健保可否永續經營，醫界傳統能否傳承。」

「年輕人逐水草而居，追求高薪不是壞事。」吳明賢表示，若制度設計良好，讓醫師做有價值的事，可獲得相應報酬，但現行健保支付並未追求論質計酬，直接反映在年輕醫師就業選擇，台大醫院今年除外科實習醫師招不到人，小兒科要招13人，也僅來了8人。

「內、外、婦、兒」等傳統科別失寵，除薪資待遇外，也因這些救命科別值班、待命需求高。吳明賢表示，自己常舉辦院內座談，認同年輕人追求生活品質，希望兼顧工作與生活想法。外科、兒科等醫師必需值班，隨時待命回醫院緊急手術，所賺薪資又比皮膚科等自費比率高的科別少，雙重打擊下，當然會走人。

吳明賢說，戰後嬰兒潮醫師5年後大量退休，中生代、新生代醫師取而代之，成為國內醫療支柱，健保危機日漸升溫，但健保總額每年由民眾、政府及雇主所繳保費挹注，因此健保不會倒。但總額有限讓民眾自費比率愈來愈高，支付制度論量而不輪質計酬，讓救命科沒人要做。他說，自己是戰後嬰兒潮一員，「很擔心退休後，急重難罕科別還在嗎？」