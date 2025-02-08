逾萬人原定後天北上抗議檳榔專法 衛福部因這動作而暫緩

衛福部預告制定「檳榔健康危害防制法」草案，引發檳榔農民及產業鏈從業人員恐慌怒火，批草案斷送檳榔產業，影響逾百萬人生計，國內5大產區檳榔農及從事人員工會完成連署，原定後天動員逾萬人到台北上街頭抗議，因衛福部發文給檳榔產銷協會說暫緩專法，會與檳榔農等相關團體溝通協調，抗爭暫緩。

嘉義縣中埔檳榔產銷協會會長陳文藝說，全國抗爭箭在弦上，因衛福部過年前發文給檳榔產銷協會說，暫緩專法，會與檳榔農等相關團體溝通協調，抗爭暫緩，他們連署抗爭準備就緒，要求撤銷、暫緩停止檳榔專法，爭取生存權。

陳文藝說，檳楖專法規範檳榔攤需辦營業登記等，核准後才能合法販售，對經營生態造成衝擊，全國檳榔攤恐有7成以上被迫歇業，衍生社會問題，檳榔專法斷檳榔的根，斷送逾百萬靠檳榔為生者生計。

過去政府對檳榔產業採「不輔導、不禁止、不反對」三不政策，衛福部擬立專法管制，陳文藝說，草案公聽會未找檳榔業代表參加，草案要檳榔攤商辦營業登記，成本轉嫁消費者，嚼檳榔人口逐年減少，去年產地欠收，檳榔農不能加入農保，從業人口及嚼檳榔者都是基層勞工，檳榔專法讓他們受害，五大產區十大工會為爭取生存權，原定10日到台北上街頭。