永續長到日月潭上課 增碳？彭啓明：搭公共運具 學南投減碳

行政院因總預算遭部分刪除凍結，各部會都祭出撙節措施；環境部昨邀中央部會、縣市府和國營企業的永續長，到南投日月潭向山遊客中心舉行永續淨零增能課程，遭質疑既花錢也排碳。環境部長彭啓明表示，使用公家場地不必費用，大家都搭公共運輸工具來回。

「政府永續長聯盟」永續淨零增能課程昨、今天兩天拉到南投舉辦，昨在日月潭向山遊客中心上課、晚上住宿日月潭映涵飯店，今轉往暨南大學上課，與會的各單位永續長多達5、60人。

為何要在南投舉辦？彭啓明說，觀光署一直希望淨零減碳結合觀光旅遊，上次他到南投騎腳踏車，觀光署長強烈建議在日管處向山遊客中心上課，公家場地不必費用，各單位永續長搭公共運具來，和到台北開會一樣。

彭啓明說，更重要的是，南投有兩個地方做得很好，日月潭推動低碳旅遊，希望各部會、各縣市效法；第二是暨大有土壤碳匯，減碳要跟農民、地方創生在一起，要讓大家感受新作法，會走出戶外去看實際狀況，把減碳行為落實到各部會與縣市政府，並向南投學習。

針對國民黨將推動修正電業法，將「非核」家園改為「非碳」家園，延用核電廠，彭啓明說，全世界目前對核能當成是「低碳能源」，但還不是「綠能」，如果要使用核能，依據歐盟永續分類指標，必須符合「3.5代以上」、「核廢料安全可妥善處理」。