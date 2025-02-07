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影／政府、國營企業永續長日月潭上課 彭啟明：公家場地不花錢
行政院因總預算遭刪除凍結，大幅減少支出，今天卻邀集中央、地方和國營企業永續長，在日月潭向山遊客中心舉辦永續淨零增能課程。環境部長彭啟明說，舉辦地點是公家場地，不用費用，各永續長都是用自己差旅費，搭乘大眾運輸系統參加，和到台北開會其實一樣。
立法院對中央政府總預算案大砍2075億餘元，統刪中央政府各部會的水電費10%、特別費60%，閣揆卓榮泰和各部會都指預算受影響，甚至縮減訂閱書報、省下茶點錢。
不過，政府永續長聯盟永續淨零增能課程今、明兩天在南投縣舉辦，今天下午在日月潭向山遊客中心，晚上住宿日月潭映涵飯店，明天課程則轉到暨南大學。參加者包括中央部會、縣市政府及國營企業永續長，多達5、60人。
為何要在南投舉辦？環境部長彭啟明說，向山遊客中心是很好的場地，觀光署一直希望淨零減碳和觀光旅遊結合，推動綠色旅遊。上次他到南投騎腳踏車，觀光署長強烈建議在日管處向山遊客中心上課，這也是公家場地不用費用，各單位永續長都是使用自己的差旅費，並搭乘大眾運輸系統，和到台北開會是一樣的。
更重要的是南投有兩個地方做得很好，日月潭推動低碳旅遊，希望各部會、各縣市都來效法；第二點是暨大有土壤碳匯，減碳要跟農民、地方創生在一起，希望讓大家感受新作法，前面課程都在教室內，這次會走出戶外去看實際狀況，透過實際操作，把減碳行為落實到各部會與縣市政府，並向南投學習。
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