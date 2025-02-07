聽新聞
0:00 / 0:00

影／政府、國營企業永續長日月潭上課 彭啟明：公家場地不花錢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
政府永續長聯盟今天在向山遊客中心上課，環境部長彭啟明表示場地不用花錢，還能學習南投低碳旅遊和土壤碳匯。記者江良誠／攝影
政府永續長聯盟今天在向山遊客中心上課，環境部長彭啟明表示場地不用花錢，還能學習南投低碳旅遊和土壤碳匯。記者江良誠／攝影

行政院因總預算遭刪除凍結，大幅減少支出，今天卻邀集中央、地方和國營企業永續長，在日月潭向山遊客中心舉辦永續淨零增能課程。環境部長彭啟明說，舉辦地點是公家場地，不用費用，各永續長都是用自己差旅費，搭乘大眾運輸系統參加，和到台北開會其實一樣。

立法院對中央政府總預算案大砍2075億餘元，統刪中央政府各部會的水電費10%、特別費60%，閣揆卓榮泰和各部會都指預算受影響，甚至縮減訂閱書報、省下茶點錢。

不過，政府永續長聯盟永續淨零增能課程今、明兩天在南投縣舉辦，今天下午在日月潭向山遊客中心，晚上住宿日月潭映涵飯店，明天課程則轉到暨南大學。參加者包括中央部會、縣市政府及國營企業永續長，多達5、60人。

為何要在南投舉辦？環境部長彭啟明說，向山遊客中心是很好的場地，觀光署一直希望淨零減碳和觀光旅遊結合，推動綠色旅遊。上次他到南投騎腳踏車，觀光署長強烈建議在日管處向山遊客中心上課，這也是公家場地不用費用，各單位永續長都是使用自己的差旅費，並搭乘大眾運輸系統，和到台北開會是一樣的。

更重要的是南投有兩個地方做得很好，日月潭推動低碳旅遊，希望各部會、各縣市都來效法；第二點是暨大有土壤碳匯，減碳要跟農民、地方創生在一起，希望讓大家感受新作法，前面課程都在教室內，這次會走出戶外去看實際狀況，透過實際操作，把減碳行為落實到各部會與縣市政府，並向南投學習。

政府永續長聯盟今天到日管處向山遊客中心上課，環境部強調場地不用花錢。記者江良誠／攝影
政府永續長聯盟今天到日管處向山遊客中心上課，環境部強調場地不用花錢。記者江良誠／攝影

南投縣 日月潭 永續

延伸閱讀

預算遭刪停訂報紙雜誌 彭啓明：情非得已

環團不埋單減碳新目標 彭啓明：產業轉型太快恐翻車

環境部第二波人事地震 三高階主管大風吹

環境部7日討論減碳目標 彭啓明：可有不同觀點但不應否定彼此努力

相關新聞

影／政府、國營企業永續長日月潭上課 彭啟明：公家場地不花錢

行政院因總預算遭刪除凍結，大幅減少支出，今天卻邀集中央、地方和國營企業永續長，在日月潭向山遊客中心舉辦永續淨零增能課程。...

防剴剴案 衛福部修法嚴管收出養媒合機構、增兒虐訓練

去年待出養童剴剴遭兒福聯盟媒合的安置保母虐死，引發社會譁然。衛福部社家署2月6日預告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可...

影／籲協和電廠轉型 民團：完工即淘汰不如轉再生

環境部下午舉行第三期溫室氣體階段管制目標草案公聽會，多個關心溫室氣體排放議題的團體於環境部前舉行記者會，呼籲協和電廠轉型...

中央要嘉縣市籌財源蓋輕軌 市府提「6大理由」請中央信守承諾

嘉市府完成高鐵太保站連結台鐵嘉義站輕軌，大眾捷運系統藍線建設計畫可行性評估報告，送交通部審查結果，要求市府、縣府各負擔6...

照片看歷史／1961年「廣告鬼才」訪台 助國華廣告成立

1961年2月7日，日本株式會社電通的社長吉田秀雄和國際局局長小谷重一，當日下午從東京飛抵台北，作為期5天的訪問。他們到達後不久即拜訪時任總統府秘書長張群、中日文化經濟協會會長何應欽及日本駐華大使井口貞夫。當日下午4時台北市報業公會、中日文化經濟協會及中國廣播事業協會等三單位，在中國之友社為他們舉行歡迎酒會。

排灣族手紋耆老廖玉蕊辭世 文化部頒贈旌揚狀

屏東縣來義鄉文樂部落「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者廖玉蕊Kaljui Atalep於1月25日辭世，享耆壽93歲。文化部今日頒贈旌揚狀，表彰廖玉蕊保存傳統手紋文化的貢獻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。